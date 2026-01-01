CorseNetInfos
A màghjina - Una vechja ricciata in a pieve di Lota


le Mardi 6 Janvier 2026 à 07:30

Ancien chemin pavé de la pieve de Lota, cette ricciata, bien entretenue, traverse un sous-bois dense et témoigne des modes de déplacement traditionnels du Cap Corse. Réalisée avec des pierres locales, elle reliait villages, cultures et zones d’estive, avant d’être progressivement gagnée par la végétation.
