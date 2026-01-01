A màghjina - Una vechja ricciata in a pieve di Lota
Ancien chemin pavé de la pieve de Lota, cette ricciata, bien entretenue, traverse un sous-bois dense et témoigne des modes de déplacement traditionnels du Cap Corse. Réalisée avec des pierres locales, elle reliait villages, cultures et zones d’estive, avant d’être progressivement gagnée par la végétation.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
@cni