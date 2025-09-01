A màghjina - Trà mare è celu à u Trottel
À la plage du Trottel à Ajaccio, l’eau claire laisse entrevoir ses secrets marins tandis qu’à la surface se dessinent villas, pins et ciel changeant — une rencontre fragile entre deux mondes.
Si, comme Olivier Razzano, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.