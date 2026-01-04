A màghjina - Neve in furesta d'Aïtone
La forêt d’Aïtone, au-dessus d’Évisa, s’est réveillée sous un manteau de neige après le bref épisode neigeux qui a touché les sommets corses. Les pins laricio, alourdis par la poudreuse, bordent une route rendue praticable mais encore humide, dans une ambiance hivernale qui n'aura duré que quelques heures.
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