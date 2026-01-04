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A màghjina - Neve in furesta d'Aïtone


le Samedi 28 Mars 2026 à 07:24

La forêt d’Aïtone, au-dessus d’Évisa, s’est réveillée sous un manteau de neige après le bref épisode neigeux qui a touché les sommets corses. Les pins laricio, alourdis par la poudreuse, bordent une route rendue praticable mais encore humide, dans une ambiance hivernale qui n'aura duré que quelques heures.
Si, comme Françoise Geronimi , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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