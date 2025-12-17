CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia 16/12/2025 Cucina in Festa - Une entrée de fête à moins de 5 € avec le chef Quentin Sanchez 16/12/2025 Ajaccio : après une « vive altercation » avec des parents d’élèves, l’Académie de Corse apporte son soutien à deux enseignantes de l’école de Pietralba 16/12/2025

A màghjina - Montemaiò, trà l’arcu è u celu chì s’addurmenta


le Mercredi 17 Décembre 2025 à 07:25

Encadré par une arche de pierre, Montemaiò se détache au crépuscule comme une île de lumière posée sur les collines de Balagne. Les toits assombris, le clocher en silhouette et le ciel qui s’éteint lentement rappellent qu’ici le temps ne se presse pas : il observe, il attend, il respire. Une vue singulière, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le village et l’horizon
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos