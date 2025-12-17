A màghjina - Montemaiò, trà l’arcu è u celu chì s’addurmenta
Encadré par une arche de pierre, Montemaiò se détache au crépuscule comme une île de lumière posée sur les collines de Balagne. Les toits assombris, le clocher en silhouette et le ciel qui s’éteint lentement rappellent qu’ici le temps ne se presse pas : il observe, il attend, il respire. Une vue singulière, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le village et l’horizon
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.