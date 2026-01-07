CorseNetInfos
A màghjina - I Pozzi eterni…


le Mercredi 7 Janvier 2026 à 07:25

Ils ont été photographiés des milliers de fois et par tous les temps : au printemps, en été, à l'automne en hiver. Mais on ne s'en lasse jamais. Ce superbe cliché du bel univers glacé des Pozzi, signé David Burel, n'en constitue t-il pas une nouvelle et belle preuve ?
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







