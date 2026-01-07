A màghjina - I Pozzi eterni…
Ils ont été photographiés des milliers de fois et par tous les temps : au printemps, en été, à l'automne en hiver. Mais on ne s'en lasse jamais. Ce superbe cliché du bel univers glacé des Pozzi, signé David Burel, n'en constitue t-il pas une nouvelle et belle preuve ?
