A màghjina - Goretti in Bastia
La scène est prise depuis le littoral de Bastia, en bord de mer. À gauche, la ville apparaît sous une lumière plus claire, avec ses immeubles et la citadelle en arrière-plan, tandis que la mer reste relativement calme près de la côte. À droite, le ciel est nettement plus sombre : un épais front nuageux, chargé et menaçant, avance sur la Tyrrhénienne. Entre ces deux masses atmosphériques contrastées, un arc-en-ciel se forme au-dessus de l’horizon marin, signe d’averses récentes et d’une instabilité encore marquée. L’image illustre les effets directs de la tempête Goretti sur l’île, avec un temps perturbé, changeant et localement spectaculaire.
