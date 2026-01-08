A màghjina - Goretti in Bastia

CorseNetInfos
Michel Castellani : « Nous essayons d’avancer de façon à sortir un budget, mais je pense qu’on ira vers un 49-3 » 08/01/2026 Un deuxième homme écroué dans l'enquête sur le meurtre de Chloé 08/01/2026 Tabac : la fin de l’exception corse fait tousser fumeurs et buralistes 08/01/2026 Ajaccio : rassemblement de protestation contre l’intervention américaine au Venezuela 08/01/2026

le Vendredi 9 Janvier 2026 à 07:18

La scène est prise depuis le littoral de Bastia, en bord de mer. À gauche, la ville apparaît sous une lumière plus claire, avec ses immeubles et la citadelle en arrière-plan, tandis que la mer reste relativement calme près de la côte. À droite, le ciel est nettement plus sombre : un épais front nuageux, chargé et menaçant, avance sur la Tyrrhénienne. Entre ces deux masses atmosphériques contrastées, un arc-en-ciel se forme au-dessus de l’horizon marin, signe d’averses récentes et d’une instabilité encore marquée. L’image illustre les effets directs de la tempête Goretti sur l’île, avec un temps perturbé, changeant et localement spectaculaire.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







