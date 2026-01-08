A màghjina - Cima di e Follicie d'oru
A Cima di e Follicie est le plus haut sommet du Cap-corse - 1322 m. Elle surplombe directement la plage d'Albu et la pointe de Canelle d’un côté, la marine de Siscu de l’autre. Lorsqu'elle est tapissée de neige, comme en cette période de l'année et que le soleil, qui décline, vient ajouter à la beauté du spectacle difficile de ne pas apprécier comme Lilian Medori a eu l'occasion de le faire.
Si vous aussi, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de #Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com