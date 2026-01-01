A màghjina - Biguglia, pierre et silence
Au-dessus des toits en lauze du village de Biguglia, a Piazza di u Chjalzu domine le paysage. En hiver, la pierre prend toute sa place, les arbres se taisent et le regard file vers les contreforts de Pietrabugno. Un point haut, simple et calme, où le village observe la ville sans jamais s’y confondre.
