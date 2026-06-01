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A màghjina - Bastia, trà celu è mare


La rédaction le Dimanche 21 Juin 2026 à 07:05

Accrochée aux hauteurs de Ville-di-Pietrabugno, cette vue prise depuis le Balcone dévoile Bastia dans toute sa splendeur. Tandis que la ville s'étire doucement entre le maquis et la mer, au loin, l'horizon se confond avec le ciel dans une infinie palette de bleus, offrant un instant de quiétude.
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