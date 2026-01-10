A màghjina - Bastia à l’ora turchina
À la tombée de la nuit, Bastia s’allume sans bruit. Depuis la passerelle du tunnel, entre le quai des Martyrs et la place Saint-Nicolas, la ville laisse apparaître ses lumières, posées sur le port et adossées à la montagne. Un moment de transition, ni jour ni nuit.
