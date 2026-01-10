CorseNetInfos
A màghjina - Bastia à l’ora turchina


le Samedi 10 Janvier 2026 à 07:25

À la tombée de la nuit, Bastia s’allume sans bruit. Depuis la passerelle du tunnel, entre le quai des Martyrs et la place Saint-Nicolas, la ville laisse apparaître ses lumières, posées sur le port et adossées à la montagne. Un moment de transition, ni jour ni nuit.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







