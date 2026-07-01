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A màghjina - Alba nant'à e cime di Zuani


le Dimanche 19 Juillet 2026 à 07:10

Depuis les hauteurs de Zuani, à 690 mètres d'altitude, le lever du soleil offre un panorama exceptionnel. La lumière matinale éclaire progressivement le maquis, tandis qu'une épaisse mer de nuages enveloppe les vallées, laissant émerger les sommets. Une scène éphémère qui rappelle la richesse des paysages de la Corse orientale.
Si, comme Fabiola Grazi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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