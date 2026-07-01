A màghjina - Alba nant'à e cime di Zuani
Depuis les hauteurs de Zuani, à 690 mètres d'altitude, le lever du soleil offre un panorama exceptionnel. La lumière matinale éclaire progressivement le maquis, tandis qu'une épaisse mer de nuages enveloppe les vallées, laissant émerger les sommets. Une scène éphémère qui rappelle la richesse des paysages de la Corse orientale.
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