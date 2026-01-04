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A màghjina - Alba di focu nant’à l’isula d’Elba


le Lundi 30 Mars 2026 à 07:13

Aux premières heures du jour, le soleil émerge lentement derrière les crêtes de l’île d’Elbe, embrasant le ciel et la mer d’une lumière rouge profonde. Le calme de l’eau reflète cette lueur naissante, comme suspendue entre la nuit qui s’efface et le jour qui s’annonce.
Si, comme Gérard Baldocchi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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