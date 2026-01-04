A màghjina - Alba di focu nant’à l’isula d’Elba
Aux premières heures du jour, le soleil émerge lentement derrière les crêtes de l’île d’Elbe, embrasant le ciel et la mer d’une lumière rouge profonde. Le calme de l’eau reflète cette lueur naissante, comme suspendue entre la nuit qui s’efface et le jour qui s’annonce.
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