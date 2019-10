À libru apertu se poursuit ce samedi à la gare de Calvi

Vendredi 11 octobre, 9 heures du matin : 9 classes prennent d’assaut la gare…9 classes, avec leurs enseignants, les accompagnants, qui attendent impatiemment sur le parvis de la gare qu’on leur désigne le lieu où les attendent les auteurs et/ou illustrateurs qu’ils ont souhaité rencontrer.

Les premières victimes sont en fait, les animateurs du Svegliu Calvese, qui sont un peu désarçonnés par l’assaut, qui doivent se familiariser avec les lieux, qui cherchent fébrilement sur le tableau qu’on leur a remis, le nom de l’enseignant, la classe, le nom de l’auteur et/ ou illustrateur, le lieu dans lequel les classes vont être accueillies, animateurs qui ont égaré les crayons ou les feutres, qui ne savent pas qui va utiliser ce papier rose, qui se demandent qui va bien pouvoir utiliser la bassine qu’on leur a confiée avec grand soin à la Poudrière, qui errent de tente en tente à la recherche de celle à qui ils doivent remettre des cartes postales, et qui voudraient bien boire un café, mais voilà le Bibliobus qui s’avance en majesté.Vous aurez bien compris que cette longue description essaie d’être le reflet de la petite foule, enthousiaste, qui a envahi les espaces dans, et autour de la gare.Des poésies de Sonia Moretti, aux hérissons poétiques d’Antea Ferrandi Perquis, du magnifique recueil de textes de Ghjuvan’Teramu Rocchi illustré par Marine Rivoal, au voyage imaginaire de Maria Napetta, des aventures de Pirru è Ricuccata in Balagna aux aventures théâtrales de « Poulies… Poulettes », du potager enchanté de Dominique Memmi aux chansons délicates de Tittò Limongi, en passant par les histoires de Ghjacumina Geronimi qui souffle le chaud et le froid, tout a été mis en œuvre pour que le texte, la langue et l’imagination deviennent l’élément indispensable du voyage qui débutait sur le quai de la gare de Calvi.

A ceux-là, sont venus s’ajouter Jean-Charles Adami et Philippe Antonetti qui, l’un avec la traduction de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, l’autre avec les illustrations qu’il a réalisées pour les romans de Guy Begnini, ont rencontré plus particulièrement les collégiens.

Le Bibliobus lui, avec ses poufs colorés, ses fauteuils et sa tribu de sorcières a accueilli les petits et les grands.

Ce samedi 12 octobre, ce sera la fête du Livre, avec des jeux, des rencontres avec les auteurs, des jeux de théâtre et un grand goûter.

Puis la gare reprendra ses habits ordinaires, et nous attendrons l’année prochaine pour écrire un nouvel épisode de notre livre.

Pirru è Ricuccata

de Paul Turchi-Duriani ; Marine Rivoal :

Cui Cui

et

Bustelle

(traduction en français des poésies de Ghjuvan’Teramu Rocchi) ; Ghjacumina Geronimi (auteur) et Antea Ferrandi Perquis (illustratrice) :

Bù chi fretu…Bù chì…

Dominique Memmi :

Dame Tomate ;

Sonia Moretti :

Poésies ;

Tittò Limongi :

Una rima, due rime

; Paola Bussi :

Piccule, piccule storie

Jean-Charles Adami :

L’homme qui plantait des arbres (

traduction en corse du livre de Jean Giono) –Philippe Antonetti , illustrateur de

Dragut , u

cursaru turcu

, écrit par Carlo Tuscelli,

Amedeu u turcu

et

U viaghju di Fortunate

, écrits par Guy Begnini et la Compagnie le Thé à Trois pour Poulie---Poulettes.

Doria Ousset, Anna Rocchi, Filippu Rocchi, lecture à 3 voix de :

À libru apertu, une manifestation conçue et réalisée par U Svegliu Calvese.