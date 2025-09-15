À l’iniziu c’era a voce. Premières notes des XXXVIIes Rencontres de Chants polyphoniques de Calvi

« À l’orée de l’automne, Calvi s’apprête à vibrer aux sons des XXXVIIèmes Rencontres de Chants Polyphoniques, du 16 au 20 septembre 2025 avec une première partie ce lundi 15 septembre au soir.
Portée par l’association U Svegliu Calvese, cette édition, intégralement installée dans la cathédrale, propose un voyage entre traditions enracinées et horizons lointains.
« Encore une fois, cette programmation reste fidèle à notre volonté, celle d’être enracinés dans notre terre tout en allant explorer d’autres contrées », souligne Dominique Bianconi, président du Svegliu Calvese. « L’apport d’ailleurs peut enrichir les créations locales, et c’est ce que nous essayons de faire depuis le début. »
Une programmation riche et métissée
Du Cap-Vert avec Lucibela, à la Galice avec Caamaño & Ameixeiras, en passant par la Lettonie avec Saucējās ou encore l’Iran avec Golsa, les Rencontres font résonner des voix uniques et singulières. La Corse, quant à elle, demeure incontournable avec A Filetta, Fiuminale ou encore le nouvel ensemble Camerata Figarella, qui marie chant médiéval italien et polyphonies corses.
Les spectateurs retrouveront aussi des artistes déjà accueillis à Calvi mais venus présenter de nouvelles créations, comme le chanteur sénégalais Ablaye Cissoko, accompagné de l’accordéoniste Cyrille Brotto. « Nous avons voulu, malgré les contraintes budgétaires, préserver la qualité de la programmation. La cathédrale offre une acoustique remarquable et un cadre unique », précise Dominique Bianconi.
L’importance du bénévolat
Si les Rencontres peuvent exister depuis près de quatre décennies, c’est aussi grâce à l’investissement de dizaines de bénévoles. « Leur engagement est essentiel. Sans eux, rien ne serait possible. Ils accueillent, accompagnent, organisent et donnent vie à cette manifestation qui appartient à toute la communauté », insiste-t-elle.
Plus qu’un festival, une rencontre
En parallèle des concerts, les spectateurs pourront découvrir des expositions (Korbac & Louki Soprano, Armand Luciani, Olivier Sanchez), assister aux éclairages quotidiens de Philippe-Jean Catinchi (17 h 30), ou encore feuilleter la « Gazette du polyphone », publiée chaque jour.
Les réservations sont possibles en ligne (Wizz Event), à l’Office de tourisme de Calvi, ou dans la « boutique éphémère » installée en centre-ville.
Programme détaillé
• Lundi 15 – 21 h 30 : Lucibela (Cap Vert)
• Mardi 16 – 18 h : Enza Pagliara, Alessia Tondo, Dario Muci & Davide Ambrogio (Italie)
21 h 30 : Quatuor Aesthesis — Peter Corser (Birds)
• Mercredi 17 – 11 h : Écoute publique d’archives sonores (Musée de la Corse)
18 h : Saucējās (Lettonie)
21 h 30 : Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto (Sénégal — France)
• Jeudi 18 – 11 h : Fiuminale (Corse)
18 h : Caamaño & Ameixeiras (Galice)
21 h 30 : Camerata Figarella (Italie — Corse)
• Vendredi 19 – 11 h : Salon de musique de Frank Tenaille (Les femmes dans les musiques du monde)
18 h : Trio Nóta (Hongrie)
21 h 30 : À Filetta & Constantinople (Corse — musiques persanes)
• Samedi 20 – 11 h, église Ste-Marie : Leï (Chants polyphoniques féminins)
18 h : Golsa (Iran)
21 h 30 : Clôture avec A Filetta, Constantinople, Leï, Golsa et l’ensemble des artistes invités
Chaque jour, les concerts de 21 h 30 seront introduits par les chants d’A Filetta.
