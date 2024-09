Les Rencontres Polyphoniques de Calvi célèbrent leur 36ème édition

Le mois de septembre à Calvi sera de nouveau synonyme de chant polyphonique, avec la 36ème édition des Rencontres Polyphoniques qui se tiendra du lundi 9 au samedi 14 septembre. Cette année le festival se déroulera dans divers lieux de la ville, allant de la citadelle à la vieille ville, promettant une semaine de musique inoubliable. "Nous essayons d’organiser un programme qui mêle des artistes que l’on suit depuis longtemps pour certains, de nouveaux artistes que l’on découvre et que l’on fait découvrir au public", explique Valérie Salducci, membre de l’association U Svegliu Calvese et administratrice du groupe A Filetta, en présentant les grandes lignes de cette nouvelle édition. Cette année, les festivaliers auront l'opportunité d'écouter Manu Théron, qui présentera un nouveau répertoire en duo. "On accueille l’ensemble Constantinople qui a déjà travaillé avec le groupe A Filetta, qui présente cette année un nouveau répertoire avec Ghalia Benali, chanteuse tunisienne", a-t-elle ajouté.



Le festival mettra également en avant des traditions revisitées par des artistes contemporains. Niño Delce, un chanteur de flamenco avec une vision renouvelée, fera sa première apparition au festival. Le trio Zéphyr, composé de voix et de cordes, et le groupe breton Kanour Noz enrichiront également la programmation. "C’est la démarche de pas mal d’artistes que l’on accueille, qui est souvent celle que l’on retrouve ici en Corse : partir d’un chant ou d’une musique traditionnelle pour aller vers du plus contemporain", détaille Valérie Salducci.



La Méditerranée à l'honneur

Pour cette édition le festival, se concentre particulièrement sur la Méditerranée. Chaque soir, comme depuis ses débutl, A Filetta ouvrira les concerts. Le 11 septembre, le groupe sera accompagné par le trompettiste sarde Paolo Fresu et Daniele di Bonaventura au bandonéon pour un répertoire inédit intitulé "Danse Mémoire Danse", inspiré par la pensée d’Aimé Césaire et de Jean Nicoli.