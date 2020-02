"A l'épreuve de la violence" : Bernard Cazeneuve dédicace son livre à Bastia

« Au moment où j'entre Place Beauvau, je ne sais pas à quel point je resterai marqué, à tout jamais, par la succession des tragédies qui viendront endeuiller le pays, en donnant au ministère de l'État, sa dimension de citadelle profondément humaine.

Dans mes pensées, le pressentiment des heures sombres à venir a laissé place, peu à peu, aux certitudes. La question n'est plus de savoir si les éléments se déchaîneront, ou si par miracle nous serons épargnés, mais bien de deviner quand le tonnerre grondera, après que la foudre se sera abattue sur nous. »





Confronté au quotidien à toutes les violences - terroriste, verbale, psychologique -, Bernard Cazeneuve a dû tenir le cap et rassurer les Français. Mais, du drame de Sirvens avec la mort de Remi Fraisse aux attentats qui ont endeuillé la France, en passant par les soubresauts de la crise migratoire et les nécessaires réformes à mener, notamment celle du renseignement intérieur, Bernard Cazeneuve ne nous cache rien des moments d'anxiété et de solitude qu'il a dû aussi affronter.Ce témoignage passionnant et profondément sincère sur la vie et l'action d'un ministre de l'Intérieur - quand, à chaque minute, il faut faire face à des situations politiques et humaines inédites - est aussi un récit tendu, très finement écrit, qui se lit d'une trait e.

La séance de dédicace débutera aux alentours de partir de 16h30 au Café des Palmiers