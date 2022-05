À l’approche des législatives, l’Association pour le droit à mourir dans la dignité veut convaincre

Permettre à chacun de choisir sa fin de vie, c’est le combat de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD). Forte de ses 75 000 adhérents au niveau national, l’organisation multiplie les réunions, tractages, conférences et autres actions de lobbying auprès des élus, depuis sa création en 1980. En Corse, Robert Cohen est le délégué régional de l’association, qui compte 300 membres. Ce samedi 28 mai, il organise une réunion d’information à l’hôtel Best Western de Bastia, à 14 heures. L’objectif : faire le point sur la législation actuelle et sur les possibles avancées, suite à l’élection présidentielle.



« Ce qui ne nous convient pas dans la loi telle qu’elle existe, c’est que le patient n’est pas au centre, ce n’est pas lui qui décide », explique Robert Cohen. Actuellement, la loi Claeys-Leonetti de 2016 reconnait le droit du patient à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associé à une analgésie. « Concrètement, cela veut dire qu’on ne l’hydrate plus, qu’on ne lui donne plus à manger, et qu’on le met sous morphine. Cela peut durer trois jours comme trois semaines », indique Robert Cohen. « Ce que nous demandons, nous, c’est une piqûre léthale qui aboutirait à la même chose. La loi n’imposera rien, elle donnera juste une possibilité », poursuit-il.