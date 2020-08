À l'Hôtel Signoria de Calvi, la Galerie Alexis Pentcheff rend hommage à l'artiste peintre animalier Paul Jouve

Pour cette nouvelle collaboration la galerie Pentcheff présente comme chaque année une exposition dans le cadre somptueux de l'Hôtel Relais&Châteaux "La Signoria " à Calvi.

Cette édition 2020 si particulière en raison de la crise sanitaire du Coronavirus est consacrée à l'artiste animalier Paul Jouve,

Après "L'âme animale" - exposition organisée dans son espace marseillais en novembre 2019 - la galerie souhaite rendre un dernier hommage à cet amoureux de la vie sauvage dans un écrin de choix : un refuge au coeur de la nature, entouré de vignes et d’arbres centenaires. Riche d'une vingtaine d'oeuvres, cet événement revient sur les multiples talents de l'artiste, peintre et dessinateur mais aussi graveur et sculpteur; une habileté fertile qu'il mit sans relâche au service de sa passion pour le monde animal..





Le portrait de Paul Jouve



Paul Jouve, dès son plus jeune âge se laisse dévorer par une profonde fascination pour les fauves. Il se glisse du regard dans la cage, entre et observe. D’un œil curieux, étrangement familier, il fixe ces bêtes sauvages et tente d’en déceler l’animalité. Il en saisit les traits, les dompte sur le papier, les dénue de mouvement, pour ne donner d’espace qu’à ce qu’il semble voir. Au défi de leur immobilité, ces êtres vivants n’ont d’autre choix que de se révéler.

Très rapidement considéré comme le chef de file de la représentation du monde animalier, Paul Jouve rend lisibles toutes les complexités de ce monde étranger à l’Homme. Sa ligne naturelle, parcourt les courbes de leur physionomie, au plus près de la vérité, sans ne jamais rien perdre du mysticisme et de la puissance qui s’en dégage.



Les voyages, empreintes indélébiles, forment la clef de voûte de son œuvre, immortalisés sur le médium. À la recherche de nouveaux horizons, l’explorateur découvre au cours de ses pérégrinations nourricières les trésors d’architecture que renferment les temples d’Angkor, de Madura, les coutumes du continent africain, un rapport sacré à la nature qui reprend sa place.