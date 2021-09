"À chì cerca trova" : un jeu de piste pour redécouvrir le patrimoine des villages balcons du grand Bastia

Le principe est simple. Les participants réunis dès le matin recevront une carte indiquant les indices et pourront s’aider de leurs smartphones et tablettes. Le but, trouver et résoudre les 12 énigmes disséminées sur la commune, sur les sentiers et dans certains édifices patrimoniaux pour enfin découvrir le code qui va ouvrir le coffre-fort placé au départ. Le plus rapide remportera un lot allant de la randonnée de canyoning à la journée en bateau en passant par un bon pour un escape game ou une randonnée équestre.



Mais il existe une récompense ultime. L’équipe qui remportera le Grand Challenge en gagant 3 des 5 jeux se verra récompensée par un dîner gastronomique à bord d’un catamaran. Une récompense qu’il faudra bien mériter car même si le jeu se veut ludique il faudra tout de même parcourir entre 8 et 10 kilomètres minimum et chacun devrait durer environ 3 heures. Pour tous, en guise de lot de consolation et si les mesures sanitaires le permettent, un apéritif accompagné par un groupe de musique les attendra à l’arrivée.



Pour les apprentis tricheurs, inutile de tenter le parcours la veille pour trouver et résoudre les énigmes, tout sera mis en place le matin même.



Environ 30 personnes sont déjà inscrites pour tenter leur chance, ce dimanche 5 septembre. Premier indice offert par la rédaction de Corse Net Infos, pour cette première édition furianinca : n’oubliez pas que le dimanche est le jour du Seigneur. À vos cartes ! Partez !