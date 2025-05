À bord du « A Galeotta », des traversées pour sensibiliser à l’environnement entre la Corse et le continent

Jusqu'à la fin de l’été 2025 - l'opération a débuté le 19 mai -, les traversées maritimes entre la Corse et le continent deviendront aussi des temps de sensibilisation à la transition écologique. Sur le navire A Galeotta , les passagers pourront assister à une trentaine d’ateliers pédagogiques portant sur la biodiversité, le climat, la gestion des déchets ou encore le tourisme durable. L’initiative, baptisée Traversées de la biodiversité et du climat , est portée par l’Office français de la biodiversité (OFB), en partenariat avec l’ADEME et la compagnie aux bateaux rouges. "Cette opération s’inscrit dans la continuité d’un premier cycle de traversées mené à l’automne 2024. Elle entend mobiliser les voyageurs sur les grands enjeux environnementaux, en particulier dans un contexte insulaire. Le dispositif vise à toucher plus de 4 400 personnes sur 44 traversées programmées d’ici la fin de l’année." détaille Corsica Linea.



Un programme conçu pour agir

Les animations proposées à bord prennent la forme de jeux collaboratifs, fresques, chasses au trésor ou encore ateliers de fabrication de produits naturels. Elles sont pensées pour tous les publics, avec pour objectif de transmettre à chacun des outils concrets pour agir, que ce soit dans son quotidien ou durant un séjour en Corse. En parallèle, des formations sont également prévues à destination du personnel navigant, notamment autour de la gestion des déchets à bord.



L’opération se déroule sur A Galeotta , premier navire neuf de la compagnie propulsé au gaz naturel liquéfié, affecté à la desserte de la Corse. La démarche associe plusieurs structures environnementales issues à la fois du continent et de l’île. "Un total de 11 associations a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets, parmi lesquelles Mare Vivu, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, ou encore les CPIE de Bastia et d’Ajaccio." précise la compagnie.



Une initiative interrégionale, ancrée dans les territoires

Coordonné par la direction interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’OFB, le projet se veut collaboratif "Il associe, outre les associations, plusieurs partenaires comme France Nature Environnement, le GREC-SUD ou l’ADEE." avec pour o bjectif "de proposer une expérience à la fois informative et engageante, tout en valorisant les enjeux spécifiques aux territoires méditerranéens."

Cette démarche, "qui associe structures nationales et acteurs locaux, entend faire des traversées maritimes un espace d’information et de sensibilisation accessible" conclut la compagnie.