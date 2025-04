À Tattone, Corte et Propriano, trois EHPAD vont expérimenter l’accueil de nuit

C’est une expérimentation qui a pour but d’apporter un peu de répit aux proches aidants. Alors que de plus en plus de seniors font le choix de rester à domicile, la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 est venue accompagner ce virage domiciliaire. Son article 27 a notamment ouvert la possibilité de mener une expérimentation d’un « accueil de nuit », à travers laquelle un quota de chambres sera réservé aux personnes âgées vivant à domicile dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Précisée par un décret d’application du 10 mars dernier, cette expérimentation de l’accueil temporaire sera menée dans des EHPAD de six régions, dont la Corse, à partir du 1er juin prochain pour une durée d’un an.



« L’objectif de l’expérimentation est de diversifier les prestations d’accompagnement proposées par des EHPAD pour apporter une réponse supplémentaire au besoin de répit des aidants en organisant un accueil temporaire durant les nuits au sein de l’établissement », explique Audrey Colonna, directrice du médico-social à l’Agence Régionale de Santé (ARS).



La nuit, période où se produisent la majorité des chutes, étant souvent une source d’angoisse pour les aidants qui accusent de facto un manque de repos, cet accueil de nuit a ainsi pour but de sécuriser les personnes âgées dans un environnement surveillé.



« Cette expérimentation concernera des personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile avec un aidant ayant besoin d’un répit nocturne régulier, de 2-3 nuits par semaine par exemple, ainsi que les usagers pris en charge par d’autres acteurs du territoire comme les SSIAD, AJ, ou HAD ayant un besoin de surveillance de nuit, en accueil programmé. Les horaires seront flexibles avec projection d’un accueil avant le repas du soir, et un départ dans la matinée, a minima après les soins d’hygiène et prise du petit déjeuner. La personne âgée aura accès aux autres prestations mises en œuvre au sein de l’EHPAD selon ses besoins et envies », précise Audrey Colonna.



En tout, en Corse trois EHPAD se sont à ce jour portés volontaires pour déployer cette nouvelle offre de service : l’EHPAD du CHI Corte Tattone, l’EHPAD U Serenu à Corte et l’EHPAD Casa Serena de Propriano.« D’autres EHPAD participent à la réflexion et peuvent se déclarer volontaires pour expérimenter l’accueil de nuit avant le démarrage effectif de l’expérimentation », indique la directrice du médico-social à l’ARS de Corse en ajoutant encore que le comité de pilotage mis en œuvre pour accompagner cette expérimentation sur le territoire et assuré par l'ARS, la Collectivité de Corse, la direction des EHPAD volontaires et Via Salute DAC Corsica « travaille actuellement à la détermination des éléments de cadrage pratiques aux fins d’assurer la signature des conventions qui marqueront l’engagement du projet au 1er juin prochain ».