Ingrédients







150 g de tome corse

10 œufs



300 g de champignons



huile d'olive



ail



persil



figatellu







Emincez les champignons et écrasez l'ail. Dans une poêle faites revenir le figatellu, les champignons émincés et l’ail écrasé, ajoutez donc les herbes aromatiques et sortez du feu.



Battez les œufs et dans une grande poêle versez les œufs battus et la garniture. Laissez cuire 8 à 10 minutes et à mi-cuisson ajoutez le Corsica coupé en morceaux.



Sortez de la poêle et servez avec une salade.