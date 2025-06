À Sisco, la chapelle Saint'Erasme de Moline retrouve ses fidèles

Vendredi en fin de journée, les habitants de Moline se sont réunis pour célébrer la Saint Érasme. La messe, présidée par le diacre Gérard Cesari, s’est tenue dans la chapelle du hameau, construite à partir de 1738 grâce au soutien de deux familles locales, les Pericchi et les Bartoli. À l’époque, ces familles vivaient de la culture et de l’exportation de plantes du maquis, comme le myrte ou le romarin. Le bâtiment, bien conservé, témoigne encore aujourd’hui de cette histoire. Il a retrouvé ses fidèles à l’initiative de l’associu « Surghjente di vita », présidée par Anghjulu-Pasquale Rossi. L’association s’est donné pour mission de préserver les chapelles du village — dix-sept au total — dont certaines sont aujourd’hui à l’abandon.



La célébration s’inscrit dans une série d’actions menées par l’association pour restaurer et faire vivre ces édifices : Saint Martin, Saint Michel, San Ghjiseppu, Santa Maria Maddalena… Chaque chantier est l’occasion d’un retour à la tradition, à travers des offices organisés pour les fêtes patronales.



Au cours de son homélie, le diacre Gérard Cesari est revenu sur la figure de Saint Érasme, ermite à Antioche puis évêque de Formie, près de Gaète. Il a rappelé l’épisode où, lors d’un sermon, la foudre tomba tout près de lui sans le toucher. Un signe interprété par les fidèles comme une protection divine, à l’origine de son culte chez les marins.