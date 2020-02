A Scola Aiaccina vous propose son programme d'ateliers et activités pour les vacances de février

A l’occasion des vacances d’hiver, la Scola Aiaccina accueille tous les enfants de 4 à 10 ans du 17 au 21 février. Matins et après-midis, desseront proposés tels que : ateliers scientifiques,bricolage, lecture, peinture, jeux de société…L'école est ouverte à tous au prix de10€ par atelier et par enfant pour la demie-journée et 20€ pour une journée complète. Cependant les places seront limitées à 10 enfants par séance.sera également proposé les 15,16 et 22 février pour les 8-11 ans et les 13-16 ans au prix de 100€.Il s'agira d'une découverte des instruments de musique et d'un enregistrement de créations en studio avec Isaac Kémo, professeur de musique.Inscriptions en message privé sur la page Facebook de l’école : @scola.aiaccina Ou en appelant le 06.79.38.63.46 Adresse : Scola Aiaccina, Rue des pommiers, 20090 Ajaccio.