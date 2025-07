À Saint-Florent, l’école primaire fait peau neuve

“Ce projet ambitieux est l’aboutissement d’un engagement collectif au service de nos enfants.” Ce mardi, la commune de Saint-Florent a inauguré les nouveaux aménagements de son école primaire. En présence de Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, de Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, et de Juliette Ponzevera, conseillère à l’Assemblée de Corse, le maire Claudy Olmeta a officiellement présenté cette école rénovée, plus fonctionnelle et tournée vers l’avenir. Construit il y a plusieurs décennies, le bâtiment scolaire nécessitait une modernisation en profondeur. “Cette école a connu l’évolution de la ville et de son nombre d’élèves. Le bâtiment était vétuste et il manquait de la place pour les enfants. C’est pourquoi il a fallu prendre des décisions, pour le bien des élèves.”





Le projet a notamment permis la création de quatre nouvelles salles, dont trois salles de classe et un bureau, rendue possible par une surélévation du bâtiment existant. “On avait un bâtiment au niveau de la chaussée, et on a créé cette surélévation pour réaliser trois salles de classe et un bureau pour la directrice”, explique Hervé Ghirlanda, architecte. “La particularité de cette bâtisse, c'est qu'elle est réalisée tout en bois. Et ce qui est aussi marquant dans cet endroit-là, à l’étage, c'est qu'on a des panneaux colorés qui laissent passer la lumière à partir de 14 heures. Ça va créer plusieurs impacts lumineux au sol, qui vont donner un espace très ludique, ce qui est très important dans une école.”





Le montant total des travaux s’élève à 1 132 826 euros, dont 453 178 euros financés par l’État, et 428 670 euros par la Collectivité de Corse. “On a absolument besoin d'accompagner notre jeunesse et de lui donner de beaux souvenirs à l'école, parce que c'est aussi ce qui prépare un bon collège, un bon lycée et de bonnes études supérieures. Depuis trois ans, l'État accompagne systématiquement tous les projets de communes lorsqu'on a un projet lié à l'école, que ce soit de la sécurisation, de l'agrandissement ou de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, à Saint-Florent, ce sont quasiment 500 000 euros de la dotation de la solidarité nationale qui viennent accompagner l'agrandissement de cette école”, détaille le préfet de Haute-Corse. Une position partagée par Juliette Ponzevera : “L’éducation est au cœur des priorités de la collectivité. On mobilise de nombreux dispositifs pour accompagner les communes dans leurs projets scolaires, dont aujourd’hui la rénovation de l’école de Saint-Florent, parce qu’on ne peut pas parler de revitalisation de l’intérieur sans parler d’école et d’accès à l’éducation.”





Une école tournée vers l’environnement

Pensée pour répondre aux besoins pédagogiques actuels, la rénovation de l’école s’inscrit aussi dans une démarche écologique. Le nouveau bâtiment a été conçu en bois, un choix à la fois technique et environnemental. “On a un confort acoustique assez exceptionnel grâce à une architecture en bois. On est surtout sur un bâtiment qui a consommé le moins d'énergie possible pendant la construction, et qui a permis d'avoir un chantier sec sans coulure de béton et sans pollution extérieure”, détaille Hervé Ghirlanda. L’attention portée à l’environnement s’est poursuivie dans la conception même de l’édifice. “On a étudié la course du soleil, les vents, et on a mis des panneaux solaires pour que ce soit un bâtiment quasiment autonome. C’est surtout un bâtiment environnemental qui apporte aujourd'hui une qualité de confort à l'intérieur, et d'utilisation des espaces.”





Pour le préfet de Haute-Corse, ce type de réalisation illustre pleinement les priorités de l’action publique. “On a absolument besoin de montrer à notre jeunesse que les écoles sont des objets de transition écologique. Cette école, par exemple, a été conçue avec des panneaux solaires, avec du bois, et elle a été conçue également pour éviter le rayonnement solaire, ce qui permet derrière de ne pas avoir de climatisation. C'est ça qu'il faut montrer à notre jeunesse, parce que c’est ce qu’elle attend. Il faut que la transition écologique soit le moteur de l'ensemble de notre croissance, et cette école de Saint-Florent nous le montre.”



La modernisation de l’école de Saint-Florent ne s’arrête pas là. Le maire évoque déjà la suite du projet : “Le futur projet, c'est vers le préau, qu'on va surélever. On aura aussi la construction de trois salles, et une surélévation de la cantine scolaire. La partie basse sera mise à disposition de la cantine, et la partie haute sera mise à disposition de l'enseignement.”