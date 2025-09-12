A Rimigna ce samedi Piazza'llu Quartieri à Portivechju

Cette pièce qui sera jouée à partir de 18 heures Piazza'llu Quarteri retrace un épisode tragique celui du 23 juin 1774 où onze niulinchi avaient été pendus pour s’être révoltés. Deux cents ans plus tard, à l’été 1974, U Teatru Corsu di Ricerca créait la pièce A Rimigna de Dumenicu Tognotti sur des textes de Saveriu Valentini et Rinatu Coti, à l’occasion des 200 ans de cette tragédie et dans cette deuxième partie du 20e siècle marquée par le Riacquistu.

A Rimigna version 2024, jouée pour la première fois en juin de l'année dernière à Corscia, de la compagnie Culletivu Luciola sur une mise en scène d’Océane Court-Mallaroni, propose aux Porto-Vecchiais une recréation véritable défi comme le précisait Océane Court-Mallaroni: "Il a fallu rester fidèle à l'esprit de Dumenicu Tognotti tout en se réappropriant le texte, et en faire une « histoire »contemporaine. Il a d’abord fallu parfois couper le texte, faire un montage qui nous paraissait plus adapté à l’histoire que nous voulions raconter. Ce qui était important comme Tognotti l’a fait en 1974, c’était de mettre en présence de jeunes gens de 20 ans. Dans A Rimigna 2024, il y a des danseuses, des acteurs, des musiciens et des chanteurs. Chacun partage son savoir et cela crée un vrai collectif. Cette pièce a été une occasion précieuse de nous rassembler, de faire vivre la langue corse, de pouvoir parler de notre société et de transcender nos inquiétudes grâce à la poésie que l’art amène".





--

Adaptation et mise en scène

Collectif Luciola: Océane Court-Mallaroni, Paul Fortini, Marie-Jeanne Nicoli, Jean-Jacques Torre et Vannina Bernard-Leoni) avec le concours de Ghjacumina Acquaviva-Bosseur, Saveriu Valentini et Francescu Maria Luneschi

Production

A Fabrica, avec le soutien de la Collectivité de Corse et du Centre Culturel de l’Université de Corse

Avec

Laura Desideri, Vannina Filippi, Paul Fortini, Carla, Galardelli, Anais Lechiara, Lisandra Medori, Alizée Pinelli, Mathéa Raffini, Danae Sépulcre-Nativi, Pierre-François Ucciani et la participation de Stefanu Cesari, Ornella Nobili, Una Fiara Nova.

