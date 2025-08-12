CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Météo : la vigilance orange canicule prolongée en Corse 12/08/2025 A Porto-Vecchio, le ministre de la Santé inaugure un nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée 12/08/2025 DNCG. L’AC Ajaccio sera fixé sur son sort ce mercredi 13 août 12/08/2025 Les « Matelots de la Vie » lèvent l’ancre pour la Corse : un message d’espoir en mer 12/08/2025

A Porto-Vecchio, le ministre de la Santé inaugure un nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée


le Mardi 12 Août 2025 à 10:01

Poursuivant sa visite en Corse entamée lundi à Bastia, le ministre de la Santé Yannick Neuder était à Porto-Vecchio, ce mardi matin. Il a inauguré le nouvel espace « activité physique adaptée, santé et diététique » qui vient d’ouvrir à Porto-Vecchio.



Le ministre Yannick Neuder écoute l'adjointe porto-vecchiaise Emmanuelle Giraschi lui présenter ce nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée à Porto-Vecchio.
Le ministre Yannick Neuder écoute l'adjointe porto-vecchiaise Emmanuelle Giraschi lui présenter ce nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée à Porto-Vecchio.
Cette salle, située rue du Commandant L’Herminier, est dotée de matériel permettant la pratique d’une activité physique adaptée : « On est sur un public avec des pathologies chroniques, que ce soit le diabète, les pathologies cardiaques, respiratoires, articulaires… On travaille aussi sur le pré-cancer et et le post-cancer, et on va travailler aussi sur la santé de la femme en règle générale. Tout en faisant très attention à l’obésité et à l’accompagnement anti-inflammatoire », présente Emmanuelle Giraschi, l’adjointe porto-vecchiaise en charge de la santé. 

Cet équipement, qui n’existait pas auparavant dans l’Extrême-Sud, est né du travail conjoint de la municipalité, de la communauté de communes Sud-Corse et de l’Agence régionale de santé. Il sera géré en lien avec la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe 193 professionnels de santé dans l’Extrême-Sud. Différents spécialistes, issus de la CPTS, interviendront dans ce nouvel espace d’activité physique adaptée, tels que des kinés du sport, des médecins du sport, des endocrinologues ou des infirmières favorisant une rééducation thérapeutique. « La convention d’objectif et de moyens que nous avons passée devrait nous permettre d’aller chercher des patients qui sont très isolés, et de les ramener à tout type d’activité et à toute vie sociale », poursuit Emmanuelle Giraschi, que ce soit sur le territoire du Sud-Corse que de la communauté de communes de l’Alta Rocca, qui est intégrée dans la convention. A terme, l’ARS souhaiterait que cet équipement devienne une antenne de la Maison sport santé de Corse du Sud, qui est située à Ocana.

 

Le ministre Yannick Neuder a coupé le ruban de l'inauguration.
Le ministre Yannick Neuder a coupé le ruban de l'inauguration.
"Vous avez compris que c'était dans l'intérêt de votre population"
Le ministre de la santé Yannick Neuder a salué la création de ce nouvel équipement : « Le cardiologue que je suis ne peut que se sentir concerné quand on parle du retour à une alimentation saine et équilibrée, dans un combat contre l’obésité, l’hypertension artérielle ou le cholestérol. Si on élimine tout ça, on pourra vivre mieux et en bonne santé. » Conscient des efforts déployés en matière de politique santé dans l’Extrême-Sud, il a aussi tenu à « souligner l’engagement, à Porto-Vecchio, de la municipalité sur un champ qui est pourtant régalien. Vous avez compris que c’était dans l’intérêt de votre population. » Le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini venait de rappeler l’ampleur de la mobilisation de sa population et des professionnels de santé, qui avait permis en 2023 de sauver la seule maternité du territoire, un temps menacée de fermeture. « Dans un écosystème comme le nôtre, où les acteurs libéraux assurent une part importante et centrale dans l’offre de soins, on a besoin d’une présence accrue de l’hôpital public », a-t-il confié auprès Corse Net Infos, une fois après avoir coupé le ruban de l’inauguration.

La visite du ministre Yannick Neuder se poursuit ce mardi matin à la Clinique de l’Ospedale. Il se rendra ensuite à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio pour inaugurer la nouvelle maison médicale, puis à Bonifacio, pour évoquer notamment les récentes tensions au sein du personnel et des organisations syndicales, qui mettent aujourd’hui à mal le fonctionnement de l’établissement.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos