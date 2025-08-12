A Porto-Vecchio, le ministre de la Santé inaugure un nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée

Le ministre Yannick Neuder écoute l'adjointe porto-vecchiaise Emmanuelle Giraschi lui présenter ce nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée à Porto-Vecchio.
Cette salle, située rue du Commandant L’Herminier, est dotée de matériel permettant la pratique d’une activité physique adaptée : « On est sur un public avec des pathologies chroniques, que ce soit le diabète, les pathologies cardiaques, respiratoires, articulaires… On travaille aussi sur le pré-cancer et et le post-cancer, et on va travailler aussi sur la santé de la femme en règle générale. Tout en faisant très attention à l’obésité et à l’accompagnement anti-inflammatoire », présente Emmanuelle Giraschi, l’adjointe porto-vecchiaise en charge de la santé.
Cet équipement, qui n’existait pas auparavant dans l’Extrême-Sud, est né du travail conjoint de la municipalité, de la communauté de communes Sud-Corse et de l’Agence régionale de santé. Il sera géré en lien avec la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe 193 professionnels de santé dans l’Extrême-Sud. Différents spécialistes, issus de la CPTS, interviendront dans ce nouvel espace d’activité physique adaptée, tels que des kinés du sport, des médecins du sport, des endocrinologues ou des infirmières favorisant une rééducation thérapeutique. « La convention d’objectif et de moyens que nous avons passée devrait nous permettre d’aller chercher des patients qui sont très isolés, et de les ramener à tout type d’activité et à toute vie sociale », poursuit Emmanuelle Giraschi, que ce soit sur le territoire du Sud-Corse que de la communauté de communes de l’Alta Rocca, qui est intégrée dans la convention. A terme, l’ARS souhaiterait que cet équipement devienne une antenne de la Maison sport santé de Corse du Sud, qui est située à Ocana.
"Vous avez compris que c'était dans l'intérêt de votre population"
Le ministre de la santé Yannick Neuder a salué la création de ce nouvel équipement : « Le cardiologue que je suis ne peut que se sentir concerné quand on parle du retour à une alimentation saine et équilibrée, dans un combat contre l’obésité, l’hypertension artérielle ou le cholestérol. Si on élimine tout ça, on pourra vivre mieux et en bonne santé. » Conscient des efforts déployés en matière de politique santé dans l’Extrême-Sud, il a aussi tenu à « souligner l’engagement, à Porto-Vecchio, de la municipalité sur un champ qui est pourtant régalien. Vous avez compris que c’était dans l’intérêt de votre population. » Le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini venait de rappeler l’ampleur de la mobilisation de sa population et des professionnels de santé, qui avait permis en 2023 de sauver la seule maternité du territoire, un temps menacée de fermeture. « Dans un écosystème comme le nôtre, où les acteurs libéraux assurent une part importante et centrale dans l’offre de soins, on a besoin d’une présence accrue de l’hôpital public », a-t-il confié auprès Corse Net Infos, une fois après avoir coupé le ruban de l’inauguration.
La visite du ministre Yannick Neuder se poursuit ce mardi matin à la Clinique de l’Ospedale. Il se rendra ensuite à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio pour inaugurer la nouvelle maison médicale, puis à Bonifacio, pour évoquer notamment les récentes tensions au sein du personnel et des organisations syndicales, qui mettent aujourd’hui à mal le fonctionnement de l’établissement.
