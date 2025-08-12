A Porto-Vecchio, le ministre de la Santé inaugure un nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée

Cette salle, située rue du Commandant L’Herminier, est dotée de matériel permettant la pratique d’une activité physique adaptée : « On est sur un public avec des pathologies chroniques, que ce soit le diabète, les pathologies cardiaques, respiratoires, articulaires… On travaille aussi sur le pré-cancer et et le post-cancer, et on va travailler aussi sur la santé de la femme en règle générale. Tout en faisant très attention à l’obésité et à l’accompagnement anti-inflammatoire », présente Emmanuelle Giraschi, l’adjointe porto-vecchiaise en charge de la santé.



Cet équipement, qui n’existait pas auparavant dans l’Extrême-Sud, est né du travail conjoint de la municipalité, de la communauté de communes Sud-Corse et de l’Agence régionale de santé. Il sera géré en lien avec la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe 193 professionnels de santé dans l’Extrême-Sud. Différents spécialistes, issus de la CPTS, interviendront dans ce nouvel espace d’activité physique adaptée, tels que des kinés du sport, des médecins du sport, des endocrinologues ou des infirmières favorisant une rééducation thérapeutique. « La convention d’objectif et de moyens que nous avons passée devrait nous permettre d’aller chercher des patients qui sont très isolés, et de les ramener à tout type d’activité et à toute vie sociale », poursuit Emmanuelle Giraschi, que ce soit sur le territoire du Sud-Corse que de la communauté de communes de l’Alta Rocca, qui est intégrée dans la convention. A terme, l’ARS souhaiterait que cet équipement devienne une antenne de la Maison sport santé de Corse du Sud, qui est située à Ocana.



