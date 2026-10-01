A Portivechju, le pari anti-gaspi du nouveau marché agricole U Ponti

En amont de la vente, il convient aussi de respecter le produit, et en cela, la saisonnalité joue à plein sur l’approvisionnement des étals. « On n’a plus une seule tomate depuis le 5 septembre », relève Dumè Marcellesi. L'an dernier, son exploitation agricole en avait pourtant produit « jusqu'au 20 octobre ». Mais cette année, la canicule a écourté les récoltes : « Avec des températures constamment élevées, y compris la nuit, les plants se mettent en position de défense. » Si les courgettes et les concombres ont davantage résisté, poivrons et aubergines ont beaucoup souffert également. Dumè Marcellesi prend acte du changement climatique : « On fait le choix de dire aux gens : il n'y a plus de tomates, c'est l'évolution de la nature. »



Tous les jours, les employés d’U Ponti vérifient inlassablement l’état des produits. « C’est même notre mission principale », reconnaît Camille Susini, la directrice du magasin. Et elle ne s’arrête pas là : « On discute aussi beaucoup avec les clients, et on leur donne des conseils de conservation. Par exemple, d’éviter de les superposer ou d’en acheter trop d’un coup. » Les bases du zéro déchet sont posés, mais U Ponti souhaite aller encore plus loin dans la nouvelle vie des produits déclassés : « On aimerait proposer nos propres produits finis et transformés », confie Camille Susini, qui rêve de lancer la marque U Ponti, à travers « une gamme de pots pour bébés, des plats cuisinés ou des légumes en bocaux ». Rien ne se perd, tout se déguste !