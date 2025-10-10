CorseNetInfos
À Petreto-Bicchisano, Pascale et Céline ouvrent grand les portes de la France services postale


La rédaction le Vendredi 10 Octobre 2025 à 10:30

A Petreto-Bicchisano, tout le monde connaît Pascale et Céline. Au sein de la France services postale, elles sont bien plus que des conseillères : elles sont des relais, des guides, parfois même des confidentes. Pendant dix jours, elles ouvrent grand leurs portes pour montrer aux habitants toute la richesse des services proposés



Céline et Pascale
Céline et Pascale
« Ici, les gens savent qu’ils peuvent venir nous voir sans rendez-vous, avec leurs questions, petites ou grandes », sourit Pascale. « On prend le temps, on explique, on rassure. »
 
Du 6 au 18 octobre, chaque matinée met en lumière un partenaire différent. Une mosaïque de services qui va de la CAF à l’Assurance retraite, en passant par les Finances publiques, La Poste ou encore le Point Justice. Autant d’organismes parfois perçus comme lointains, mais qui, grâce à France services, trouvent une porte d’entrée accessible à deux pas de chez soi.
 
Céline raconte : « Une dame est venue l’an dernier complètement perdue pour créer son compte retraite. On a pris le temps, étape par étape. Quand elle a vu qu’elle y arrivait, elle avait les larmes aux yeux. C’est ça qui donne du sens à notre travail. »
 
Les portes ouvertes sont aussi l’occasion de démystifier les outils numériques. Identité numérique, comptes en ligne, déclarations dématérialisées… Autant de démarches qui peuvent décourager. « Ici, on prend la souris avec eux, on clique ensemble. L’idée, c’est que chacun reparte avec le sentiment qu’il est capable », insiste Pascale.
Un dispositif gratuit et disponible toute l’année permettant d’accéder à 12 partenaires nationaux et locaux.
 
Au-delà des formulaires et des écrans, c’est le lien humain qui domine. Dans la vallée du Taravu, la France services postale n’est pas qu’un guichet : c’est un lieu de vie, un espace où l’on se sent accompagné, Pascale insiste : « Notre rôle, c’est de rendre accessibles des services parfois lointains. Grâce à France services, chaque habitant peut trouver une réponse et accompagnement gratuit près de chez lui. »
 
Plus qu'un accès aux outils numériques, les France services reposent avant tout sur une relation de confiance. Profitez des journées portes ouvertes dans les 20 France services postales de l’île pour découvrir le dispositif avec des animations, visites guidées.
 





