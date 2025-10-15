À Patrimonio, un Café de l’IA pour mieux appréhender l’intelligence artificielle

« Un souci de plus », « Progrès », « Mauvais contenu », « Très bien pour rechercher des informations ». Telles sont les expressions qui ressortent lorsqu’on interroge les six participants au Café de l’IA ce mercredi matin à Patrimonio à propos de l’intelligence artificielle. Initié par France Services, en lien avec Hub Corsica et l’ASEPT, cet événement a pour but de créer un espace d’échange ouvert où chacun peut exprimer ses craintes et ses attentes autour de l’intelligence artificielle. « Le Café de l’IA a pour objectif de faire parler les gens entre eux sur une thématique liée à l’intelligence artificielle. On a des gens qui connaissent, qui ne connaissent pas, qui aiment, qui n’aiment pas, et l'idée, c'est d'apporter de l'information et de les rassurer, notamment dans le rural », indique Bernard Cesari, animateur de la session pour Hub Corsica.





L’atelier a débuté sur une présentation générale du concept : « Le thème d’aujourd’hui, c’est bien vieillir, accompagner nos enfants et simplifier la vie au village. On va essayer de voir comment l’intelligence artificielle peut être un outil pour faciliter votre vie dans les lieux de vie du village », explique Bernard Cesari. Rapidement, les échanges ont fusé entre les participants, entre appréhensions sur l’usage excessif de l’intelligence artificielle par les plus jeunes ou la qualité des informations générées, et enthousiasme pour les possibilités offertes, notamment dans le cadre médical. « Cette idée d’organiser les Cafés de l’IA est vraiment d’actualité. On s’aperçoit que même si certaines anciennes générations ne sont pas à l’aise, les jeunes ne le sont pas non plus, surtout pour certaines démarches administratives, d’où ces animations », précise Christine Kornprobst, qui accompagne les usagers dans leurs démarches administratives dans le cadre d’un France Services.





Un accompagnement renforcé pour lutter contre la fracture numérique





Le Café de l’IA s’inscrit dans le cadre des journées France Services, une opération nationale visant à renforcer la notoriété de ce dispositif d’accompagnement numérique, et se déroulant cette année du 6 au 18 octobre. « Les journées France Services, ce sont des journées portes ouvertes où on essaie de renforcer la notoriété des France Services pour faire connaître ce dispositif et tout l'intérêt que ça a pour les usagers d'être accompagnés dans leurs démarches du quotidien. En fait, c'est une sorte de guichet unique où sont concentrés tous les services de l'État, toutes les administrations, et des personnes sont formées pour vous accompagner sur toutes vos démarches en ligne auprès de ces partenaires », soulignent Stéphanie Mosali et Mathieu Amadei, responsable des France Services et directeur de secteur chez La Poste. En Corse, 38 France Services sont réparties majoritairement en milieu rural, dont 20 au sein des bureaux de poste.





Ces espaces permettent à la fois aux usagers autonomes d’accéder librement à des ordinateurs pour effectuer leurs démarches en ligne, mais aussi d’être accompagnés dans un bureau confidentiel par un conseiller formé spécifiquement. « Les France Services sont surtout dans le rural, où on a une personne qui les accompagne avec le sourire, qui les prend en charge, qui les écoute et qui les aide. Ils sont essentiellement regroupés en milieu rural parce que les services publics sont éloignés et c'est justement pour éviter aux personnes de se rendre dans des sites urbains. Aujourd’hui, il y a encore la moitié des Français qui ont du mal avec leurs démarches administratives et un tiers des Français ne vont pas au bout d'une démarche parce qu’ils ne savent pas comment s’y prendre. »





D'autres ateliers dans le cadre des journées France Services sont également organisés jeudi et vendredi à Aléria, Calacuccia, Bastia, Piana, Vico ou encore Ajaccio, toujours avec l’objectif de rendre les services publics plus accessibles et de favoriser l’inclusion numérique sur l’ensemble du territoire.





C’est également dans cette dynamique que s’inscrit le partenariat avec l’ASEPT, très active sur les questions de fracture numérique chez les seniors et qui organise régulièrement des ateliers d’accompagnement au numérique pour les personnes âgées. « Ça consiste à créer des points de rencontre pour évoquer avec ce public senior différentes thématiques liées au numérique, comme par exemple l'envoi des emails, la sécurité en ligne ou la gestion des mots de passe. Le point commun que je vois à tous les publics que j'ai pu accompagner, c'est le fait de se sentir rassuré, de ne pas se sentir seul. Au début, la plupart d'entre eux pensent que c'est eux qui n'arrivent pas à faire telle ou telle tâche et au final, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls et que d'autres partagent les mêmes problématiques », insiste Jean-François Carlotti.

