A Madunnucia : la ferveur retrouvée des Ajacciens

Bougies sur les fenêtres, longue procession, cierges allumés sur la place Foch, présence des confréries du Grand Ajaccio, c’est avec une ferveur bien particulière que les fidèles ajacciens ont, de nouveau, fêté, leur Sainte Patrone à compter de ce jeudi 17 mars.

« On est frustré depuis deux ans, déplore une Ajaccienne de la vieille ville, on aurait pu la célébrer en respectant le protocole sanitaire. D’autres l’ont fait, pas nous. Mais l’essentiel, c’est qu’elle soit de retour. Surtout avec la période difficile que nous vivons. »



Personne, parmi les plus anciens, n’aurait manqué ce retour pour rien au monde. Dès 21 heures, hier soir, ils étaient plusieurs centaines à participer, cierge en main, à la traditionnelle procession marquant le début des festivités.

De la vieille ville jusqu’aux quartiers les plus populaires (Saint-Jean, Salines…), les bougies scintillaient devant les fenêtres.



Le père Coeroli a célébré la messe de clôture de la neuvaine, chantée par une dizaine de confréries du Grand Ajaccio et ailleurs.



L'un des moments les plus importants s’est déroulé ce vendredi matin avec la célébration de la messe par monseigneur Bustillo dans une cathédrale, cette fois, pleine à craquer où les élus municipaux étaient, entre autres, présents pour le renouvellement des vœux des magnifiques anciens en guise d’ouverture.



Une messe célébrée dans une grande ferveur et chantée par la chorale de la cathédrale.



Malgré la pluie qui menace, la procession devrait attirer une grande foule à partir de 17 heures.