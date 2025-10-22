À Luri, les pompiers célèbrent l’héritage et préparent l’avenir

Hommage aux bâtisseurs et passage de flambeau

La cérémonie a débuté par le baptême et la bénédiction solennelle de la caserne par le Père Marcelo Serpa, curé des paroisses de Luri et Pino, un rite fort qui unit la communauté des sapeurs-pompiers. L'émotion a ensuite atteint son comble avec le dévoilement d'une plaque portant les noms de tous les commandants depuis la création du centre en 1956. Désormais, la caserne de Luri porte les noms d’Antoine Dellacroce et Dominique Valenti, figures emblématiques dont l’esprit de résilience et d’abnégation imprègne encore les lieux. Jacques Tomei et le capitaine Stéphane Gherardi ont été également mis à l'honneur à cette occasion « Nous n’aurions pas la capacité de vivre sur ce territoire dans les conditions qui sont les nôtres sans cette caserne armée par une cinquantaine de femmes et d’hommes », a rappelé le préfet Michel Prosic, soulignant combien la présence du centre de secours conditionne la vie, l’économie et même l’accueil touristique du Cap Corse.





Une relève prometteuse

Parmi les moments forts, les jeunes sapeurs-pompiers de Luri ont offert une prestation remarquable, alignés sur le rang aux côtés de leurs encadrants et formateurs. Cette présence symbolise la transmission des valeurs et du savoir-faire, et rappelle que l’engagement des anciens prépare déjà la relève. Cette démonstration a été vivement applaudie par l’assemblée, qui a pu constater la vitalité et le sérieux de la jeune génération de sapeurs-pompiers. Dans le même esprit, le colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, a rappelé les ambitions opérationnelles de l’institution : « Après la mise en place du VSLM pour tenir compte de la désertification médicale, notre objectif est de pouvoir disposer d’un potentiel journalier de six sapeurs afin d’assurer le départ simultané d’une ambulance et d’un véhicule de secours routier. Le recrutement de nouveaux volontaires et l’arrivée prochaine d’un cadre sapeur-pompier professionnel témoignent de cette volonté d’efficacité. »







Des distinctions pour un engagement remarquable

Le point d’orgue de la soirée a été la remise des médailles. Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, a remis la Médaille de la Sécurité intérieure (échelon bronze) à Hyacinthe Vanni, président du SIS de Haute-Corse, couronnant un parcours débuté comme pompier volontaire en 2001. Ce dernier a salué le travail collectif : « Travailler ensemble, État et SIS 2B, c’est ainsi qu’on avance, pour nos maires, notre territoire, notre Corse. Les frontières s’effacent lorsque la main est tendue. »

De nombreux autres sapeurs-pompiers ont été distingués pour leur service exceptionnel : l'adjudant-chef Vincent Touret : Médaille d'honneur avec rosette, échelon argent, l'adjudant Michael Albertini : Médaille d'honneur échelon or l'adjudant Paul-Xavier Garcia : Médaille d'honneur échelon argent et le sergent Jean Laurent Dussert et Caporal-chef Stéphane Ramassamy : Médaille d'honneur échelon bronzeUn hommage particulier a également été rendu aux chefs de centre, ainsi qu'à Louis et Annie Angrisani, médecin et infirmière SPV, pour leur dévouement sans faille.





Une salle de sport moderne pour l'excellence opérationnelle

Symbolisant l’investissement pour l’avenir, la cérémonie a aussi permis d’inaugurer une salle de sport entièrement rénovée, conçue pour optimiser la préparation physique des sapeurs-pompiers. Anne-Laure Santucci, maire de Luri, a salué « un maillon incontournable de l’organisation territoriale des secours ». Elle a rappelé que « si la vie demeure possible dans nos villages ruraux, c’est aussi grâce à ce centre de secours qui offre une véritable garantie aux populations en matière de couverture des risques ».

La soirée s’est achevée dans la convivialité autour d’un buffet dînatoire, scellant ainsi un événement qui, entre la mémoire des anciens et les outils de demain, a célébré avec justesse l’engagement de tous les acteurs du Centre de Secours de Luri.

