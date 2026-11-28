Ils sont arrivés en discutant, certains visiblement impatients de découvrir celui qui allait prendre la parole. Installés en demi-cercle face à leur intervenant, les collégiens ont rapidement pris part à la rencontre. Mardi matin, à la mairie de Lucciana, Stéphane Treppoz est venu partager son expérience dans le cadre d'un coaching géant organisé par le rectorat de Corse. Une initiative qui s'inscrit dans le Parcours Avenir, avec l'objectif de rapprocher les jeunes du monde professionnel. Ancien patron d'AOL France et de Sarenza, entrepreneur et investisseur, il poursuit depuis plusieurs années un tour de France des établissements scolaires avec l'association "100 000 entrepreneurs".
Son objectif : donner aux élèves des clés pour aborder leur future vie professionnelle, mais aussi leur montrer que leur origine ou leur environnement ne doivent pas déterminer leurs ambitions: "Il y a certains jeunes qui ont des parents qui connaissent plein de monde, plein de métiers, et d'autres qui sont un peu plus isolés", explique-t-il. Pour lui, ces rencontres permettent justement de réduire ces inégalités en donnant à chacun accès à des témoignages et à des expériences concrètes.
Sortir de sa zone de confort pour élargir ses horizons
Au fil des échanges, plusieurs sujets ont émergé, notamment celui de l'intelligence artificielle. Stéphane Treppoz a constaté chez les élèves une certaine inquiétude face aux transformations du monde du travail et aux métiers qui pourraient disparaître. S'il reconnaît les bouleversements à venir, il rappelle aussi les opportunités qu'ils peuvent représenter. L'entrepreneur a également insisté sur l'importance du savoir-être, qu'il considère comme indispensable pour trouver sa place dans une entreprise: ponctualité, fiabilité, respect, esprit d'équipe et énergie positive. Des qualités qui, selon lui, restent essentielles quel que soit le secteur d'activité. Il a aussi encouragé les jeunes à ne pas hésiter à partir découvrir d'autres horizons, avant de revenir éventuellement sur leur territoire. Lui-même parti aux États-Unis avant de revenir en France, il estime que ces expériences permettent de mieux se connaître et de comprendre ce que l'on souhaite réellement faire.
Un message qu'il résume simplement: "Tout est possible. En revanche, les choses ne vont pas vous tomber dans la bouche directement". Pour construire leur avenir, il les invite donc à aller à la rencontre des professionnels, à poser des questions et à se renseigner sur les métiers qui les intéressent: "Soyez actifs, n'attendez pas que ça vous tombe dessus". Une démarche que le rectorat souhaite inscrire dans la durée: "L'orientation se construit progressivement", rappelle Pierre-Antoine Nesi, délégué régional académique à la formation professionnelle, continue et à l'apprentissage. L'académie entend ainsi multiplier les rencontres entre élèves et professionnels, afin de lutter contre l'autocensure et de permettre à tous les jeunes de faire des choix éclairés.
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