Au fil des échanges, plusieurs sujets ont émergé, notamment celui de l'intelligence artificielle. Stéphane Treppoz a constaté chez les élèves une certaine inquiétude face aux transformations du monde du travail et aux métiers qui pourraient disparaître. S'il reconnaît les bouleversements à venir, il rappelle aussi les opportunités qu'ils peuvent représenter. L'entrepreneur a également insisté sur l'importance du savoir-être, qu'il considère comme indispensable pour trouver sa place dans une entreprise: ponctualité, fiabilité, respect, esprit d'équipe et énergie positive. Des qualités qui, selon lui, restent essentielles quel que soit le secteur d'activité. Il a aussi encouragé les jeunes à ne pas hésiter à partir découvrir d'autres horizons, avant de revenir éventuellement sur leur territoire. Lui-même parti aux États-Unis avant de revenir en France, il estime que ces expériences permettent de mieux se connaître et de comprendre ce que l'on souhaite réellement faire.



Un message qu'il résume simplement: "Tout est possible. En revanche, les choses ne vont pas vous tomber dans la bouche directement". Pour construire leur avenir, il les invite donc à aller à la rencontre des professionnels, à poser des questions et à se renseigner sur les métiers qui les intéressent: "Soyez actifs, n'attendez pas que ça vous tombe dessus". Une démarche que le rectorat souhaite inscrire dans la durée: "L'orientation se construit progressivement", rappelle Pierre-Antoine Nesi, délégué régional académique à la formation professionnelle, continue et à l'apprentissage. L'académie entend ainsi multiplier les rencontres entre élèves et professionnels, afin de lutter contre l'autocensure et de permettre à tous les jeunes de faire des choix éclairés.

