A Lourdes avec Monseigneur Bustillo, évêque de Corse

C’est l’Association du Rosaire de Corse qui organise le pèlerinage avec Marie-Jeanne Melicucci, responsable pour la Corse du sud et Céleste Calzi pour la Haute-Corse. L’association prend en charge la gestion des vols directs Corse / Lourdes-Tarbes, et propose des séjours dans les hôtels en « pension complète » à des tarifs préférentiels pour les groupes de pèlerins. Chaque pèlerin reçoit à son arrivée à l’aéroport écharpe, livret et badges pour les conférences. Pour nos pèlerins insulaires, tout a commencé lundi après-midi avec une messe d’arrivée célébrée à Notre Dame des douleurs, à St Frai, présidée par Monseigneur Bustillo. L’évêque de Corse a aussi présidé la messe des Corses à la Grotte le mardi, la messe d’ouverture du Rosaire ainsi que celle du jeudi. Outre Monseigneur Bustillo, le clergé corse était bien représenté : Les Pères Nicoli, Pinelli, Constant, Culioli, Olivier Marie, les diacres Pierre-Jean Franceschi et Jean Ponteri.





Parmi les pèlerins insulaires, Evelyne. Elle fait partie du groupe des hospitaliers de Corse depuis plusieurs années. « Cette année, au départ de la Corse, nous sommes 12 pour encadrer 16 malades, ce qui constitue le quota maximum ». On soulignera aussi cette année l’implication des élèves infirmiers d’Ajaccio venus prêter main forte au groupe des hospitaliers corses. « On peut tous devenir hospitalier, et ce dès 18 ans. Il suffit de s’inscrire auprès de l’association du Rosaire » souligne encore Evelyne.





A noter aussi la présence de nombreux jeunes à ce pèlerinage du Rosaire 2022, dont des collégiens et des lycéens. « Lourdes est un haut lieu de pèlerinage et accueille des milliers de personnes chaque semaine » explique de son côté Pascale Benassi, les yeux et le cœur de CNI à ce pèlerinage. « L’organisation étant rôdée, finalement la circulation dans la ville et sur les lieux de prières est relativement fluide. On s’aperçoit vite du brassage des nationalités. Par exemple lors de la procession mariale les « Je vous salue Marie » sont récités dans toutes les langues par des pèlerins en communion entre eux. Aller à la grotte, toucher ses murs, regarder Marie, prier et laisser son cœur être envahi et pénétré par la force et la douceur de la Vierge Marie crée des bouleversements émotionnels forts et on quitte Lourdes en étant intérieurement différent. Si beaucoup de malades viennent à Lourdes, la Vierge Marie accueille tout le monde »





Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire, créé en 1908 par les dominicains, se déroule début octobre à Lourdes. Il offre chaque année à des milliers de pèlerins la grâce d’un temps fort dans leur vie de prière et de foi, un ressourcement pour leur vie spirituelle, un regain de ferveur dans leur dévotion à Notre-Dame à travers prières, célébrations, processions, messes, chants, conférences, prières et méditations à la Grotte…

Le thème du Rosaire 2022 était : « Comme Bernadette, allez dire… ».





Il réunissait cette année 13 000 pèlerins de toutes les régions de France, DOM, Suisse et Canada. « L’organisation est scindée en deux parties, avec d’une part la direction générale qui organise le programme de la semaine et par ailleurs l’hospitalité qui prend en charge les malades » explique P. Benassi. « Il y a 4 lieux d’accueils pour les malades, dont « Marie Saint Frai », le premier lieu d’accueil construit après les apparitions, avec une possibilité de 400 lits. La communauté religieuse « Notre Dame des 7 couleurs » est toujours présente pour accueillir les malades ».

A Lourdes, en fait chacun peut « construire » son propre pèlerinage, en choisissant ses célébrations, ses conférences thématiques, ses temps de prières…. « On a pu aussi assister à l’Espace Robert Hossein à un spectacle très prisé, intitulé « Bernadette de Lourdes », une comédie musicale tirée de la vie de Bernadette Soubirous. Les musiques sont de Grégoire, les paroles de Lionel Florence et Patrice Guirao » indique Pascale.