A Girolata les vaccins arrivent par la mer

Le 28 juillet dernier, la gendarmerie de Corse, en coordination avec l’ARS, l’équipe médicale du Pôle Santé de Cargese et la municipalité d’Osani ont œuvré pour une opération de vaccination « déportée » dans le hameau de Girolata sur la commune d’Osani. L’endroit, très isolé n’est accessible qu’à pied ou en bateau. Les équipes de la brigade nautique d’Ajaccio et de Cargèse ont ainsi transporté un docteur et une infirmière du Pôle Santé de Cargese vers le hameau par voie maritime pour répondre à la demande des 39 candidats à la vaccination contre la Covid.



Finalement, ce sont « 42 personnes qui ont été vaccinées dans la matinée dont la plus âgée avait 90 ans » relate la gendarmerie de Corse. Parmi eux, une majorité de saisonniers et quelques résidents qui n’avaient pas pu le faire avant du fait de l’isolement de Girolata.

Le 20 août dernier, l'opération s'est répétée pour l'administration de la deuxième dose. L'adjudant Christophe Charlet et le gendarme Fabien Méchin de la brigade de Piana ont assuré la logistique en transportant au moyen de leur bateau semi-rigide la docteur Sophie Desnault et l'infirmière Sophie Rostini. Sur place étaient présents le maire Gisèle Pa, et son adjoint Jean-François Luciani ainsi que François Alfonsi député européen et ancien maire de la commune.Au total, 45 injections ont été effectuées dont 8 premières doses. 2 mineurs de plus de 12 ans ont aussi été vaccinés.