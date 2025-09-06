À Ghjottani, Terre d’Antan clôture sa saison entre mer, musique et lune rouge

L’après-midi s’ouvrira dès 16 heures autour d’un marché réunissant des produits transportés à la voile par la coopérative maritime Bourlingue et Pacotille, aux côtés de producteurs et artisans du Cap Corse.

Un moment pensé pour mettre en valeur des pratiques respectueuses de la mer, du vivant et des territoires.





À 17 heures, la musique prendra le relais avec le trio GRO, qui revisite la chanson française dans un esprit à la fois poétique, humoristique et populaire. En soirée, la nature offrira son propre spectacle : à partir de 21 heures, le lever de la Lune sera accompagné d’une éclipse totale, donnant au ciel la teinte cuivrée de la “lune rouge”, visible jusqu’à 22 h 55.

Entre terroir, culture et cosmos, cette journée viendra clore une saison placée sous le signe du partage et de l’engagement écologique.