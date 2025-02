À Ghisoni, le satellite s’invite sur les pistes pour une station plus connectée et plus sûre

Perchée à plus de 1 600 mètres d’altitude, la station de ski de Ghisoni, attire chaque hiver les amateurs de glisse. Mais jusqu’ici, elle était confrontée à un problème bien connu des zones isolées : un réseau internet et mobile quasi inexistant. Dans cette zone enclavée, où les infrastructures télécoms classiques peinent à être déployées, l’absence de réseau limitait non seulement l’accès aux informations en temps réel, mais posait aussi un véritable enjeu de sécurité.



Désormais, grâce à une connexion satellite déployée par Orange, la station bénéficie d’un accès Très Haut Débit, lui permettant de fournir aux skieurs des données actualisées sur les conditions d’enneigement et la météo, via une application dédiée. Un service précieux pour les visiteurs, mais aussi un levier stratégique pour la commune de Ghisoni, qui entend bien renforcer l’attractivité de son domaine skiable.



Des webcams connectées pour une information en temps réel

Concrètement, la station est désormais équipée de webcams connectées, installées à différents endroits du domaine. Ces caméras, accessibles en ligne via l’application de la commune, permettent aux skieurs et aux professionnels du tourisme de visualiser en direct l’état des pistes, la qualité de la neige ou encore l’affluence sur le domaine. Une avancée technologique qui simplifie l’organisation des journées de ski et répond à une demande croissante des visiteurs, habitués à ces services dans les stations alpines plus grandes. « Avec cette initiative, la commune de Ghisoni réaffirme son engagement en faveur du développement numérique et du dynamisme touristique de son territoire, tout en garantissant une meilleure sécurité sur le domaine skiable », explique Don Marc Albertini, maire de Ghisoni.



Un enjeu de sécurité pour un domaine isolé

Au-delà du simple confort des skieurs, cette nouvelle connectivité qui fonctionne grâce à l’énergie solaire joue un rôle essentiel en matière de sécurité. Jusqu’à présent, les appels d’urgence étaient difficilement possibles dans certaines zones de la station en raison d’une couverture mobile limitée. Désormais, grâce au Wifi par satellite, il est possible d’émettre des appels, y compris en cas d’accident ou de besoin d’assistance sur les pistes. Une avancée importante, notamment pour les équipes de secours qui interviennent dans des zones parfois difficiles d’accès.



Un test concluant avant une adoption définitive

Avant d’être adopté définitivement, ce dispositif a été testé pendant plusieurs mois afin d’évaluer sa fiabilité en conditions réelles. Face aux résultats encourageants, la municipalité a décidé de pérenniser cette connexion et d’en faire un atout clé pour le développement touristique du village. Pour Orange, cette expérimentation réussie confirme le potentiel du satellite pour couvrir les zones blanches, ces territoires où les infrastructures traditionnelles peinent à s’installer. « Orange s’engage à connecter même les zones les plus isolées grâce à des solutions innovantes comme le satellite, qui viennent compléter la fibre et nos réseaux à très haut débit », souligne Franck Rabourg, directeur d’Orange en Corse.



Le satellite, une alternative

Si la fibre et la 5G se développent à grande vitesse dans les grandes agglomérations, certains territoires insulaires restent encore privés d’une connexion performante. En Corse, où le relief accidenté et l’éloignement de certaines communes compliquent le déploiement du Très Haut Débit, la solution satellite apparaît comme une alternative crédible. C’est dans cet esprit qu’Orange a lancé l’offre "Orange Satellite", pensée pour les territoires les plus isolés. Fournie par Nordnet, une filiale du groupe spécialisée dans l’Internet par satellite, cette solution permet d’atteindre des débits allant jusqu’à 200 Mbits/s en réception et 15 Mbits/s en émission, avec une connexion Wifi 6 et une ligne téléphonique fixe en option.



Pour les particuliers et les professionnels, l’installation du kit satellite a été simplifiée : elle peut être réalisée par l’usager lui-même ou confiée à un technicien agréé. De plus, certaines communes corses peuvent bénéficier du dispositif "Cohésion Numérique des Territoires", qui permet d’obtenir le matériel ou son installation gratuitement.