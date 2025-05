À Ghisonaccia, 770 élèves attendus pour le championnat scolaire d’échecs de la Costa Serena

Après Ajaccio et ses 500 jeunes joueurs réunis au Palais des Congrès le 15 mai dernier, c’est au tour de la Costa Serena de faire vibrer les échiquiers. Pour la troisième année consécutive, Ghisonaccia accueillera le championnat scolaire d’échecs, un temps fort du calendrier éducatif régional qui illustre l’ampleur prise par l’enseignement du jeu d’échecs à l’école en Corse.



Ce mardi 27 mai, la Halle des sports de la commune sera métamorphosée pour recevoir, dans les meilleures conditions, les 770 élèves participants. Venus de cinq communes (Ghisonaccia, Prunelli-di-Fium’Orbu, Aléria, Travu et Aghione), ces enfants du CP au CM2 s’affronteront tout au long de la journée dans le cadre de cinq tournois organisés par niveaux. Au total, 670 jeunes seront en lice simultanément, répartis en équipes de 18 élèves par classe. Huit parties sont au programme, encadrées par une vingtaine d’arbitres.



Derrière cette organisation millimétrée, on retrouve la Ligue Corse des Échecs, la mairie de Ghisonaccia, l’Échecs Club du Fium’Orbu et les autorités académiques. Dès la veille, la halle sera aménagée avec 200 tables, 700 chaises, une moquette posée au sol, ainsi que des barnums dédiés à chaque classe en extérieur. Une sonorisation adaptée et un podium viendront compléter le dispositif pour les prises de parole officielles et la cérémonie de remise des prix prévue à 15h30.



Mais au-delà de la performance, cette journée célèbre l’esprit d’équipe, le respect, la concentration et l’autonomie. Autant de valeurs que le jeu d’échecs permet de transmettre de manière ludique et structurée. L’implication des enseignants et des élèves dans ce projet confirme la pertinence du modèle corse, aujourd’hui reconnu à l’échelle nationale pour son efficacité.



La cérémonie d’ouverture aura lieu à 10h en présence des partenaires institutionnels. Le tournoi débutera à 10h15 et se poursuivra jusqu’à 15h, entrecoupé d’une pause déjeuner. Une journée riche de sens, où la stratégie se mêle à l’éducation, et où chaque élève, quelle que soit son issue sur l’échiquier, ressortira gagnant.