A Fiera di Portivechju aura bien lieu 19 au 21 septembre, sur le parking d'Auchan

Si la Fiera di Portivechju se tiendra sur le parking d’Auchan cette année, c’est parce que le port de plaisance, lieu d’implantation historique de la Fiera, est toujours indisponible du fait des travaux qui visent à l’agrandir. Le maire, Jean-Christophe Angelini, table sur un retour sur port pour 2027, après la fin du chantier actuel.



Créée au milieu des années 2000, la Fiera s’est imposée comme un rendez-vous majeur de l’artisanat et du terroir dans la microrégion. L’édition 2024 avait failli être annulée, pour une histoire de chapiteau. Maintenue in extremis dans le quartier Poretta, elle a confirmé l’attachement du public et des exposants. « La commune est fière de soutenir artisans, exposants et bénévoles, rassemblés dans une communauté de projets et d’avenir » apprécie Jean-Christophe Angelini.



« Cette édition marquera les esprits »



Pour cette 19ᵉ édition, le programme met en avant la richesse de la production insulaire : produits du terroir, artisanat, habitat, créations originales et innovations locales. Des animations culturelles et des démonstrations compléteront les stands. L’organisateur, Jean-Baptiste Lucchetti, se montre enthousiaste : « Je pense que cette édition marquera les esprits. » La Fiera n’est pas qu’un marché. C’est un lieu de rencontres et de partage. Selon le maire, « elle cristallise une attente forte, tout en rassemblant de nombreux acteurs économiques et culturels ».

