À Erbalunga, musique et humour réunis pour une semaine de festival

À Erbalunga, le mois de juillet s’annonce plus dense que jamais. Pour la première fois, les deux festivals qui animent chaque été le village — celui du Rire et celui de la musique - seront réunis sur une seule et même semaine, du 10 au 17 juillet 2025. Une décision longtemps envisagée par les organisateurs, tous bénévoles et issus du village. « Cela fait plusieurs années qu’on y réfléchissait. Cette année, on a passé le pas », explique Olivier Nicolai de l’équipe organisatrice, composée uniquement de bénévoles du village. Objectif : alléger les coûts logistiques, optimiser les montages et démontages, et gagner en souplesse dans la programmation artistique. « En juillet, il y a plus de latitude pour faire venir les artistes qu’on souhaite, et plus de créneaux disponibles. En août, tout est beaucoup plus tendu », ajoute-il.



L’édition 2025 comptera cinq soirées, au lieu des six initialement envisagées. « Nous avons préféré maintenir une programmation cohérente, sans céder à la facilité de combler à tout prix une date supplémentaire », détaille Olivier Nicolai. Certains artistes pressentis n’ont pas pu être confirmés, notamment en raison de cachets jugés « irréels ». Un problème partagé par de nombreux festivals, confrontés à l’inflation des demandes de production.



Les deux scènes resteront distinctes : assis uniquement pour l’humour (jauge de 1400 places), et assis-debout pour la musique (jusqu’à 2000 spectateurs). Un format qui préserve l’identité propre de chaque événement tout en mutualisant les moyens.



Des profils variés sur scène

Côté musique, la tête d’affiche sera Vitaa. Forte de 3 millions d’albums vendus et d’une notoriété acquise aussi bien en solo qu’en duo avec Slimane, l’artiste revient avec un sixième album personnel, Charlotte, qui marque une nouvelle étape dans sa carrière. Avec des titres comme Je n’oublie pas, elle signe un retour remarqué, salué par un NRJ Music Award et une première place au classement des ventes dès la sortie de l’album.



À ses côtés, Patrick Fiori, habitué des scènes insulaires, complète l'affiche musicale. Celui qui a marqué la chanson française depuis les années 90, notamment avec le succès de Que tu reviennes et sa participation à Notre-Dame de Paris, revient avec un nouveau projet scénique. Fidèle à ses racines corses, l’artiste a toujours entretenu une relation particulière avec le public insulaire.



Le versant humour du festival fera la part belle aux nouvelles figures du stand-up. Tom Baldetti, 26 ans, en pleine ascension, ouvrira les festivités. Originaire du Lot-et-Garonne, il s’est fait connaître en publiant ses sketches sur les réseaux sociaux, notamment grâce à son personnage délirant de Tom la Sardine, figure absurde et survoltée qui pastiche les accents du Sud. Révélé par ses performances à Toulouse puis à Paris, où il s’est installé avec son acolyte Yassir Bouchnafa, il s’inscrit dans une génération d’humoristes autodidactes, très connectés à leur public.



Il sera suivi d’Alexandre Kominek. Le Suisse, ancien pensionnaire de l’émission LOL : Qui rit, sort !, s’est fait un nom grâce à sa chronique dans La Bande Originale sur France Inter. Désormais attendu sur scène comme à l’écran — une série Netflix est annoncée — il s’est imposé comme l’un des visages montants de l’humour francophone. Il partage par ailleurs sa vie avec Florence Foresti, avec qui il forme l’un des couples médiatiques de la scène humoristique actuelle.



Enfin, Dany Boon clôturera la programmation avec son dernier spectacle. Révélé au début des années 90 par Patrick Sébastien, l’auteur et comédien a construit une carrière aussi populaire que prolifique, entre théâtre, stand-up et cinéma. Le triomphe de Bienvenue chez les Ch’tis (près de 17 millions d’entrées) l’a installé durablement parmi les personnalités les plus connues du pays. Son passage à Erbalonga est présenté comme un événement dans l’événement.



Un festival à taille humaine

Avec 300 habitants à l’année, le village de Brando accueille depuis plus de trois décennies un événement qui mobilise chaque été une équipe entièrement bénévole. « C’est un défi permanent. Mais on reste très attachés à l’idée d’un festival à taille humaine, où chacun met la main à la pâte : billetterie, montage, accueil du public », explique Olivier Nicolai.

L’édition 2025, qui sera la 36e pour la musique et la 11e pour le rire, servira de test grandeur nature pour cette formule concentrée sur une semaine. Elle devrait aussi permettre d’évaluer la part de fréquentation touristique hors mois d’août. « On va voir si le public répond présent. C’est aussi un pari sur la fidélité et sur la qualité. »



