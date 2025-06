A Corte, on a respecté la tradition du couronnement de la Vierge

Vêtues de blanc, signe de pureté et d’innocence, les petites filles ont donc déposé de magnifiques bouquets de fleurs au pied de la statue de la Vierge qui trônait au milieu du chœur où Francesca Belgodère, assistée de Élia-Maria Pieri et de Fiamaetta Fazi, a remis la couronne à la Vierge pour tous les chrétiens « rassemblés aujourd’hui, pour tous ceux qui invoquent Marie dans leur vie en lui demandant de prendre soin de chacun d’entre nous et qu’elle nous conduise toujours plus près de son fils dans notre foi », expliquait l’abbé Christophe Bocchecciampe.