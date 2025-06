À Corte, Ludovic Berthe expose son regard poétique sur la ville et ses rochers

Ludovic Berthe n’en est pas à sa première exposition, mais celle qu’il présente cet été à la librairie Valentini, à Corte, revêt pour lui une dimension toute particulière. Installé dans la cité paoline depuis deux ans, ce chocolatier passionné de photographie propose, à travers Entre roche et lumière, une plongée intime dans les paysages et les pierres qui l’entourent.



Ses œuvres ont déjà été exposées en Île-de-France, « mais de manière plus généraliste », précise-t-il. Cette fois, c’est son regard sur Corte et ses environs qu’il partage, façonné par deux années à arpenter les rues de la ville, les vallées de la Restonica et du Tavignanu, toujours accompagné de son fidèle Minolta. Deux thématiques structurent cette exposition : un Corte contemplatif, capté dans des lumières changeantes, et une série consacrée à la paréidolie, cet art de deviner des formes ou des visages dans des éléments naturels. « C’est un thème qui me tient particulièrement à cœur », confie Ludovic Berthe. « Dans les rochers des vallées cortenaises, je vois des visages. Et quand je capture l’image avec la bonne lumière, beaucoup de gens me disent qu’eux aussi les perçoivent. » Un regard singulier qu’il assume avec humour : « On me dit parfois qu’il faut être un peu névrosé pour voir autant de formes. Mais une fois qu’on les a vues, on ne voit plus qu’elles ! »



Depuis son arrivée à Corte, Ludovic Berthe partage régulièrement ses clichés sur la page Facebook « Tu sais que tu vis à Corte quand », accompagnés de textes courts, entre impressions et petites fictions. C’est en réaction aux encouragements reçus qu’il s’est décidé à franchir le pas de l’exposition : « Je ne me sentais pas forcément légitime, mais les retours m’ont donné confiance. »



De cette immense banque d’images accumulées en deux ans, il a extrait une cinquantaine de photos, non sans difficulté : « C’est toujours dur de faire un choix. Ce ne sera peut-être pas le préféré de chacun, mais c’est le mien, c’est mon regard. »



Du 18x24 au 50x75, les formats varient, mais une constante domine : la citadelle. Vue sous tous les angles, à toutes les heures, elle est omniprésente. « Elle me parle, je l’ai presque personnifiée. Elle est comme une dame bienveillante à qui je m’adresse quand je travaille. » Toutes les saisons sont représentées, sauf l’hiver… « Je n’ai jamais eu l’occasion de photographier Corte sous la neige, il n’est pas tombé un seul flocon depuis mon arrivée », regrette-t-il.



L’exposition Entre roche et lumière sera visible tout l’été à la librairie Valentini. Le vernissage est prévu le samedi 7 juin à 18 heures. Les photos seront accompagnées de courts textes signés par l’auteur, entre confidences poétiques et petites légendes autour de la paréidolie. Un hommage sensible à Corte, et un remerciement adressé à ses habitants pour leur accueil.