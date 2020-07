À Cervioni, des tags inscrits sur la façade de la trésorerie

«Une nouvelle fois des tags injurieux et menaçants tapissent les murs de nos services publics » écrit la CGT dans un communiqué. «Vendredi 3 juillet, c’est la Trésorerie de Cervione qui en a fait les frais. Les auteurs de ces tags stupides vont malheureusement être bientôt satisfaits puisque le gouvernement et la Direction des Finances Publiques de Haute-Corse prévoient de fermer l’ensemble des Trésoreries et particulièrement celle de Cervione. En effet, et malgré la lutte commune des personnels des Finances avec les populations et les élus locaux pour maintenir nos structures de proximité, les projets de fermetures s’accélèrent . Tout au long de la crise sanitaire, les agents des Finances ont continué d’exercer leurs missions essentielles pour les collectivités et nos hôpitaux ( versement des crédits, des aides et des paies). Pour la CGT les tagueurs par leurs gestes stupides donnent un sacré coup de main au gouvernement «Français» pour détruire nos services publics de proximité et pénalisent la population Corse en général et rurale en particulier» .