À Cauro, la ceinture noire de ju-jitsu de Pauline Beovardi saluée par toute une communauté

Il y a des ceintures qui marquent un rang, et d’autres qui racontent un parcours. Mardi soir, dans le petit dojo de Cauro, Pauline Beovardi a noué sa ceinture noire 1er dan, devant près de 80 personnes. Une remise à la fois solennelle et intime, où le geste a plus compté que les mots.

À 38 ans, mère de trois enfants, présidente du club Cauro Judo-Ju-Jitsu depuis sa création en 2021, elle a entamé la pratique du ju-jitsu il y a seulement quatre ans. Une progression rapide, à la mesure d’un engagement sans relâche, entre entraînements, vie de famille, travail de fond au club et compétitions.

Sa ceinture noire, elle l’a reçue des mains de son mari et entraîneur, “Dume” Beovardi, double champion du monde de la discipline, sous les regards du maire Pascal Leccia, du président de la Ligue Corse de Judo Stéphane Figlie, et de Maître Murati, 6e dan. Une reconnaissance rare, dans une ambiance à la fois familiale et fédératrice, à l’image de ce club rural devenu un point d’ancrage pour les jeunes comme les adultes.



En guise de récompense, et pour concrétiser un rêve longtemps gardé, un vol en hélicoptère au-dessus de son village natal lui a été offert. « Un moment suspendu », selon ses proches, clin d’œil poétique à ces années passées à construire et à transmettre, les pieds bien ancrés sur les tatamis.



Car Pauline Beovardi ne s’arrête pas là. Danseuse de haut niveau, elle portera les couleurs de la Corse lors des championnats de France de danse latine, le 26 avril à Villeurbanne. Entre combat et chorégraphie, sa discipline est partout, et sa détermination constante. Le maire de Cauro a salué « le parcours exceptionnel » de cette femme discrète et engagée, rappelant l’appui sans faille de la commune à la vie associative et à ce club qu’elle fait vivre, jour après jour.



Le prochain rendez-vous est fixé : le samedi 24 mai, au stade de Cauro, où le club organise une grande fête ouverte à tous, avec animations, jeux, restauration, et en clôture, un concert du groupe Celavu in Cantu. Une autre façon, collective cette fois, de célébrer les efforts, la passion et les liens tissés dans et autour du dojo.