À Castellare-di-Casinca, a fiera di San Branca a tenu toutes ses promesses

Organisée chaque année autour du 12 mai, date de la Saint Pancrace, la traditionnelle foire de Castellare-di-Casinca s’est tenue cette année sur quatre jours, du jeudi 9 au dimanche 12 mai. Anciennement dédiée aux activités rurales, cette manifestation reste un rendez-vous emblématique de la micro-région, historiquement fréquenté par les bergers de la Casinca et des villages alentours.



Le programme a une nouvelle fois mis à l’honneur les racines pastorales de l’événement. Les visiteurs ont pu assister à une "tundera" de brebis – la tonte traditionnelle – ainsi qu’à une démonstration de fabrication du brocciu, fromage emblématique de l’île. Pour les plus jeunes, des promenades à cheval et à dos d’ânes étaient proposées, offrant un lien vivant avec le monde rural.



Comme à chaque édition, les forains ont largement investi les lieux, proposant manèges et jeux d’adresse pour les enfants. Des stands de restauration ont rythmé les journées, aux côtés d’étals d’artisanat local et de souvenirs religieux, en écho à la vocation spirituelle de cette foire.



Une célébration religieuse très suivie

Le moment fort de cette édition 2025 a été célébré le dimanche 12 mai, jour de la Saint Pancrace. La grand-messe a été présidée par le vicaire général du diocèse d’Ajaccio, le père Frédéric Constant, entouré du père Christophe Boccheciampe, curé de Corte, du père Jean-Simon Carlotti, curé de la paroisse de Castellare, et des diacres Pierre-Jean Franceschi et Jean-Vitus Risticoni.

La cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses confréries de la région, venues participer en tenue à cet important temps fort liturgique. À l’issue de la messe, les reliques du saint et sa statue ont été portées en procession à travers le village, suivies par une foule recueillie. Ce moment de piété partagée a été vécu comme un grand temps de communion et de prière.