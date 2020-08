A Casa di i scacchi visée par des collages féministes : la ligue corse d'échecs rappelle "son absence de responsabilité"

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DANS LE JOURNAL L’ÉQUIPE« À l'heure actuelle nous n'avons pas prévenu le président de la ligue d'échecs, Monsieur l'inspecteur d'académie ne pense pas que ce soit nécessaire », peut-on lire dans un courriel du 12 décembre 2014 que Disclose s'est procuré. L'objectif : éviter de donner trop « d'importance » à cette situation, ce « qui serait préjudiciable pour tous ». Contactée, la direction de l'académie se défend de toute forme de manquement. « C'étaient des gestes déplacés, mais il n'y a aucune agression, Il n'a absolument pas été question d'attouchements », soutient Virginie Frantz, l'actuelle directrice académique de Corse-du-Sud.





Dans ce contexte, les attaques réitérées contre la ligue et ses dirigeants sont particulièrement insupportables.L’inspiratrice de cette action de déstabilisation, domiciliée à Paris, sévit sous plusieurs pseudo sur tweeter. Elle est coutumière de campagnes de ce type et fait désormais l’objet, outre celles récemment déposées par la ligue et le Club d’Aiacciu auprès du Tribunal de Bastia, d’une dizaine de plaintes pour diffamation et injures de la part de plusieurs autres de ses « cibles », dans d’autres domaines.Les textes des Tags sont directement inspirés de ses écrits sur tweeter (voir les photos ci dessous)Nous avons décidé de porter plainte contre ce nouvel acte abject qui cible une démarche socio-éducative exemplaire et d’une ampleur inégalée dans l’île, puisqu’ayant permis d’initier 45 000 scolaires au jeu d’échecs.Nul n’est dupe du contexte de cette affaire. Elle met en relief la nocivité de certaines démarches irresponsables et nuit aux légitimes exigences de justice, particulièrement dans le domaine des violences subies par les femmes.La Ligue est disponible pour dialoguer avec toutes les personnes et organisations qui ont pu subir l’influence malsaine de la personne à l’origine de cette campagne, une manipulatrice auteur de centaines de tweets accusateurs. Elle se nourrit que de la haine des autres, mais devre, à brève échance, rendre des comptes devant la justice.