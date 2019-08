A Capicursina : une boucle de 30 km supplémentaires sur les sommets du Cap Corse

A Capicursina se courra le 22 septembre prochain départ du village de Figarella.Pour les 40ans de l'association organisatrice - l'AS Figarella - a décidé, exceptionnellement, d'ajouter une boucle de 30 km avec 2 400 m de dénivelé positif à la traditionnelle course de la 14 km ainsi qu'à la marche de 5 Km abordable pour tous.Un passage par le Monte Stellu puis par le Monte Foscu en plus du Monte Capra et U Cimone ce qui fera 4 sommets cap corsins au programme des concurrents : voilà qui promet du grand spectacle sur les sommets de la vallée de Lota.

En attendant cette belle explication il n'est peut-être pas inutile de rappeler qui sont les actuels recordman et recordwoman de la Capicursina de 25 km avec ses 2 000 mètres de dénivelé positif.

Fred Callier vainqueur en 2018 qui a amélioré l'ancien record de Franck Biaggi de quelques secondes : en 2018 il a franchi la ligne d'arrivée en un temps canon de 3h20.09.

Et Emmanuelle Moracchini qui a triomphé en 2017 en 3h52 et une 6e place au scratch !

Qui leur succèdera le 22 Septembre ?



Inscriptions sur krono corsica. Infos 06 88 85 88 00