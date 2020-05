À Calvi les services administratifs de la Ville rouvriront dès lundi

UNIQUEMENT SUR RDV - Tel: 04 95 65 82 07Accueil du Public : UNIQUEMENT SUR RDVAccueil téléphonique : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h04 95 65 82 00UNIQUEMENT SUR RDV - Tel: 04 95 65 82 02-Pour les pièces d’identité : il est recommandé de se rendre sur le site web de l’ ANTS afin d’éditer le dossier accompagné des pièces justificatives. Contacter le service au préalable pour faire le point sur le dossier et ainsi éviter toute erreur.-Récupérer les pièces d’identité : contacter le service pour prendre RDV.UNQUEMENT SUR RDV - Tel 04 95 65 89 79 / etat-civil@ville-calvi.fr UNIQUEMENT SUR RDV04 95 65 82 08 / sce-electoral@ville-calvi.fr Accueil du Public : UNIQUEMENT SUR RDV - Tel: 04 95 65 82 0004 95 65 89 04 / sce-urba2@ville-calvi.fr 04 95 65 89 10 / sce-urbanisme@ville-calvi.frAccueil du Public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h - Tel: 04 95 65 44 77 / 06 82 35 65 08Accueil du Public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - Tel: 04 95 65 82 03 / sce-stationnement@ville-calvi.fr Accès Portail Internet : www.parking-calvi.fr Accueil du Public : du lundi au vendredi de 9h à 12h04 95 34 34 01 / sce-jeunesse-enfance@ville-calvi.fr CCAS - Bureau d’Action SocialeUNIQUEMENT SUR RDVAccueil du Public : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30et de 13h30 à 16h30 - Tel : 04 95 65 89 07 / ccas.aidesociale@ville-calvi.fr UNIQUEMENT SUR RDVLe lundi de 15h30 à 17hAccueil du Public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Tel: 04 95 47 61 92 / centresocial@ville-calvi.fr Accueil du Public : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h3004 95 32 24 18Accueil du Public : une personne à la foisMois de mai : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18hTel: 04 95 65 10 60 / directeurport@ville-calvi.fr