À Calvi la Tour du Sel et ses salles d'expositions ouvertes au public

Ce mercredi soir à 18 heures, symboliquement, Ange Santini, maire de Calvi, entouré de ses adjoints Jean-Louis Delpoux, François-Xavier Acquaviva, Didier Bicchieray, Hélène Astolfi et Marie Luciani, ainsi que Jean-Baptiste Ceccaldi, conseiller municipal, président de l'Office du Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne, a officialisé l'ouverture au public de la Tour du Sel rénovée et des deux salles d'exposition consacrées à des peintres et sculpteurs locaux.

Dans une première salle, au pied de la tour, ce sont les œuvres de Pierre Pardon, José Pini, Dominique Ricci et J.-D. Orsatelli.

Dans la salle du haut, à l'intérieur même de la Tour, on retrouve les œuvres de Anto fils de pop Marcè Lepidi Acquaviva, Dumè Reginensi, Claude Battesti, Gaby Mamberti, José Castellani, Anna Grazi.

C'est Joelle Poggi qui sera chargée de l'accueil.





Une participation symbolique de 2€ sera demandée à chaque visiteur pour aider aux frais de fonctionnement.

Après avoir effectué la visite de ces deux expositions, les visiteurs pourront se rendre au haut de la Tour du Sel pour admirer de la passerelle toute la beauté de Calvi avec son port de pêche, son port de plaisance, sa plage, son clocher et sa ville.

Un spectacle à couper le souffle.

Pour les raisons sanitaires que l'on connaît, les visites seront limitées à 10 personnes, dans le respect des gestes barrière. Un fléchage au sol a également été mis en place.





" Nous voulions dès cet été et malgré les conditions que l'on sait, ouvrir au public notre Tour du Sel entièrement rénovée, dans le cadre d'un projet de réhabilitation de notre citadelle véritable joyau patrimonial de notre station touristique.

Un premier artiste Hom N'Guyen a déja exposé ses œuvres l'année dernière grâce à notre ami Jean-Baptiste Ceccaldi. Ces bâtiments rénovés doivent vivre. Durant deux mois, grâce à l'action de notre service du patrimoine et de la culture, les visiteurs pourront découvrir l'expression de 11 de nos artistes peintres et sculpteurs locaux à travers ces expositions qui viennent en complément des œuvres proposées sous la voûte de la citadelle au Musée des Arts de la Citadelle de Calvi (MUDACC) géré par l'OTI de Calvi-Balagne. Le MUDACC ouvrira du reste des portes dès samedi.

On ne peut que se féliciter de l'engagement des artistes qui ont accepté d'exposer leurs œuvres.

Pour le public, au-delà de cette exposition ,il pourra se rendre sur la passerelle de la tour et admirer la panorama naturel avec une vision à 360° de notre station touristique, avant de repartir avec des photos souvenirs inoubliables ".