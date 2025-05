À Biguglia, la Communauté de Communes Marana Golo célèbre le vélo et la transition écologique

À l’occasion de « Mai à vélo », opération nationale de promotion du deux-roues, la Communauté de Communes Marana Golo (CCMG) donne rendez-vous au public ce samedi 17 mai à l’hippodrome de Casatorra à Biguglia, pour une journée festive et pédagogique. « Cette journée s’inscrit pleinement dans les actions de la Communauté à travers son plan mobilité, son plan vélo et son plan climat en cours d’élaboration », explique Antoine Filippi, directeur général des services. Avec un constat sans appel : « Sur notre territoire, 95 % des habitants utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Le secteur des transports est responsable de 45 % des émissions de gaz à effet de serre. »



Pour répondre à ce défi, l’institution mise sur des actions concrètes de sensibilisation. Depuis plusieurs mois, Hélène Boulet, chargée de mission mobilité, peaufine un programme varié pour cette journée « dédiée à la découverte du vélo comme mode de transport à part entière ». « Le vélo est bon pour la santé, pour l’environnement et pour le portefeuille. À travers cette fête, nous voulons réaffirmer notre volonté d’accompagner la transition écologique, et offrir un cadre de vie plus dynamique et plus respectueux de l’environnement », souligne-t-elle.



Soutenue par l’AUE (Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et de l’énergie), la journée s’articulera autour d’animations gratuites ouvertes à tous les âges. Au programme : balades encadrées, ateliers de réparation, initiations au vélo à assistance électrique et à la trottinette, jeux pour les plus jeunes, stand de sécurité routière, démonstration de joëlettes pour les personnes en situation de handicap, vente de vélos d’occasion, ainsi qu’un spectacle d’improvisation théâtrale sur le thème du partage de la route.



Le public pourra également croiser Ceccè Camoin, vice-champion du monde et champion de France d’enduro VTT, invité d’honneur de cette journée placée sous le signe de la mobilité douce et de la convivialité.



L’entrée est libre toute la journée, de 10h à 17h30. Les animations se dérouleront en partenariat avec de nombreuses associations et acteurs locaux, dont l’UNSS, OPRA Bastia, Gattu, la MAIF, l’APF France Handicap, A Spondisulana, la Ville de Biguglia, ou encore « Un vélo, une vie ».